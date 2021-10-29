В России запустят пилот по комплексной реабилитации детей-инвалидов

В России опробуют предоставление услуг по комплексной реабилитации детей-инвалидов. Пилотный проект пройдет в двух российских регионах - Самарской и Тюменской областях. Услуга будет предоставляться по электронному сертификату. Проект постановления правительства об этом размещен для общественного обсуждения.

В пояснительной записке отмечается, что в рамках эксперимента будет отлажен сам процесс предоставления услуги по комплексной реабилитации детей-инвалидов, который сегодня недостаточно урегулирован, также станут понятны затраты и порядок финансирования. Планируется, что это будет курс длительностью в 21 день, в него включат социализацию ребенка, которая поможет ему адаптироваться в обществе, а для детей более старшего возраста - профессиональную ориентацию, формирование мотивации к ведению здорового образа жизни.

Услуги будут оказываться в реабилитационных организациях пилотных регионов, а также в федеральных реабилитационных учреждениях, подведомственных минтруду. Воспользоваться ими смогут дети-инвалиды от 4 до 17 лет включительно, которым впервые присвоена категория "ребенок-инвалид". Отмечается, что дальнейшее внедрение таких услуг позволит своевременно адаптировать значительную долю детей-инвалидов. Пилотный проект запустят в 2022 году, уточнили в минтруде.

Всего сегодня в России более 700 тысяч детей-инвалидов.