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29.10.2021 13:33
Рубрика: Власть

В Самарской области на вакцинацию от коронавируса предоставят два выходных

Текст: Ирина Чечурина (Самара)
На заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией под председательством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова проанализировали эффективность принятых мер в период нерабочих дней и учли новые рекомендации специалистов для разных возрастных групп.
С 25 октября вход покупателей в ТЦ Самарской области разрешен только по QR-коду Фото: Ирина Чечурина/ РГ С 25 октября вход покупателей в ТЦ Самарской области разрешен только по QR-коду Фото: Ирина Чечурина/ РГ
С 25 октября вход покупателей в ТЦ Самарской области разрешен только по QR-коду Фото: Ирина Чечурина/ РГ

В частности, учитывая распространение инфекции и тяжесть течения болезни среди жителей старшего возраста, было принято решение о введении обязательной самоизоляции для неработающих и не вакцинированных людей в возрасте 60+. Покинуть жилье разрешается только в случаях, когда нужно приобрести продукты, товары первой необходимости, лекарства или требуется экстренная медицинская помощь. Также, можно вынести мусор, выгулять домашних животных.

Фото: minzdrav_63
В Самарской области работает 169 пунктов вакцинации от коронавируса

Работающих специалистов от 60 лет и старше, а также имеющих хронические заболевания руководители предприятий и организаций должны перевести на дистанционный формат работы на четыре недели. Этот же период для данной категории работников рекомендовано использовать, если нет медицинских противопоказаний, для вакцинации от коронавирусной инфекции с последующим формированием иммунитета.

Дмитрий Азаров также поручил провести встречу с крупнейшими работодателями региона по вопросу предоставления двух оплачиваемых выходных дней для сотрудников, которые проходят вакцинацию от коронавирусной инфекции - в день прививки, а также на следующие сутки. Напомним, с такой инициативой вышел Президент России.

Все эти дополнительные нововведения вступят в силу после отмены режима нерабочих дней. В Самарской области они начались 25 октября и продлятся до 7 ноября включительно.

По мнению губернатора, принятых в регионе ограничительных мер на сегодня достаточно, чтобы уменьшить темпы распространения коронавирусной инфекции.

- Важно, чтобы жители Самарской области соблюдали рекомендации эпидемиологов, врачей и экспертов. Максимально использовали нерабочие дни для самоизоляции и вакцинации. Прививка - это доступная для каждого человека возможность защитить жизни и здоровье свое, родных и близких людей, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - При этом соблюдение принятых ограничительных мер жестко контролируется.

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