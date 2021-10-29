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29.10.2021 14:41
Рубрика: Власть

В Самарской области вводят дополнительные мощности инфекционных больниц

Текст: Ирина Чечурина (Самара)
В регионе под контролем губернатора Дмитрия Азарова продолжается комплексная и масштабная работа по укреплению системы здравоохранения, направленная на поддержку медиков и защиту здоровья жителей губернии в условиях борьбы с COVID-19. Так в Сызрани завершается строительство современного инфекционного корпуса городской больницы № 2. В Самаре активными темпами возводится новый корпус областной детской инфекционной больницы.
В декабре этого года новый корпус инфекционной больницы должен принять пациентов. Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области В декабре этого года новый корпус инфекционной больницы должен принять пациентов. Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
В декабре этого года новый корпус инфекционной больницы должен принять пациентов. Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области

Инфекционный корпус для ГБУЗ СО "Сызранская городская больница №2" рассчитан на 100 пациентов. Первый этаж отведен под реанимационное отделение на шесть коек, рентген - отделение, приемный покой и аптеку. Здесь же расположатся клинико-диагностическая лаборатория, 2 бокса для размещения маломобильных пациентов. На втором, третьем и четвертом этажах будут находиться отдельные палаты для лечения пациентов с различными видами инфекций. В подвале оборудуют центральное стерилизационное и дезинфекционное отделения, служебные и бытовые помещения. Сейчас на объекте ведутся отделочные работы, работы по внутренним инженерным сетям, наружным сетям и благоустройству территории. Планируемый ввод объекта - декабрь 2021 года.

Фото: Ирина Чечурина/ РГ
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Как рассказал главный врач Сызранской городской больницы №2 Равиль Гусейнов, раньше на территории нового корпуса находилось 2-этажное здание, построенное в 1984 году.

- Оно не соответствовало санитарно-эпидемиологическим нормам и последние 15 лет не функционировало. Новый инфекционный корпус нам был очень необходим, - отметил Равиль Гусейнов.

В следующем году благодаря нацпроекту "Здравоохранение", будет построен новый корпус Самарской областной детской инфекционной больницы. Необходимость в нем также назрела давно. По информации администрации учреждения, старое здание построено по проекту 1948 года, в 1964 году бывший детский сад был переоборудован под больницу. Здесь всего 120 коек, что очень мало.

- Это приспособленное здание, устаревшее, несоответствующее многим современным требованиям, коек недостаточно. Сегодня детей госпитализируют вместе с родителями, поэтому мест непосредственно под маленьких пациентов еще меньше. Впервые с предложением строительства нового корпуса я обращался к региональным властям еще 15-16 лет назад, периодически поднимал вопрос перед первыми лицами региона. Губернатор Дмитрий Азаров пообещал проблему решить - и свое слово он сдержал. Благодаря ему долгожданное строительство нового корпуса наконец-то началось, - рассказал главный врач Самарской областной детской инфекционной больницы Сергей Китайчик.

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
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В новом корпусе областной детской инфекционной больницы разместят дополнительные 100 коек. Там оборудуют реанимационное, дезинфекционное отделения, блок рентгенодиагностики. Новый корпус оснастят современным медицинским оборудованием, которое будет использоваться, в том числе, для лечения от короновирусной инфекции.

- Будут палаты с вентиляционными системами, что необходимо для особо опасных инфекций, современные реанимационные койки и оборудование. Предусмотрен очень хороший рентген-блок, мощный лабораторный комплекс. К сожалению, новый штамм COVID-19 стал активнее поражать детей, в том числе, совсем маленьких. Остаются заболевания и другими инфекциями. Поэтому новый корпус для нас будет как глоток свежего воздуха, - отметил главврач.

По словам Сергея Китайчика, учреждение уже начало работу по подбору кадров для нового корпуса.

Губернатор поручил ускорить темпы строительства объектов, возводящихся для защиты здоровья и жизни жителей региона, противодействия пандемии COVID-19.

- Все что касается строительства объектов здравоохранения - в первоочередном порядке. Ни по одному проекту срывов быть не должно. Уже не по плану и не по графику - здесь опережающие сроки должны быть обеспечены, - подчеркнул глава региона.

Строительство новых объектов медицины и обеспечение опережающих сроков их открытия возможны с помощью активного привлечения в регион средств федерального бюджета. Это задача успешно решается благодаря конструктивной и консолидированной работе Дмитрия Азарова с Правительством РФ, федеральными органами власти, депутатами Губдумы и Госдумы РФ.

Отметим, что в этом году открылись новые корпуса для пациентов с коронавирусной инфекцией в Самарской областной клинической больнице им. В.Д.Середавина и в Тольяттинской городской клинической больнице №5.

Помимо укрепления базы для борьбы с COVID-19 в регионе создается медицинская инфраструктура и по другим направлениям.

Фото: minzdrav_63
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- Люди, к сожалению, не перестали страдать от других болезней, и нам нужно энергично продолжать работу по модернизации первичного звена здравоохранения, развитию сети кардиологической, онкологической помощи. Всё это также требует внимания и поддержки, - отмечал Дмитрий Азаров.

До конца года будут открыты два центра амбулаторной онкологической помощи на базе самарских городских больниц №6 и №7. Для повышения качества медпомощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями шесть первичных сосудистых отделений и три региональных сосудистых центра до конца года оснастят 36 единицами медицинского оборудования. Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" по итогам 2021 года всего будет поставлено 78 единиц современной медицинской техники. Произведен капремонт 51 учреждения здравоохранения.

Справка "РГ"

В 2022 году объем средств областного бюджета в систему здравоохранения составит 20,4 млрд рублей, что в два раза больше первоначального плана на 2021 год. В том числе, предусмотрены средства на приобретение медикаментов и оказание высокотехнологичной медицинской помощи, социальные выплаты медикам. Запланирован резерв финансов на борьбу с COVID-19.

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