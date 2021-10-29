В Саратовской области в ДТП погибли три человека

Новости

Цена на газ в Европе упала ниже 800 долларов впервые с 17 сентября 16:07
В Москве увеличилась детская смертность от коронавируса 15:47
Шерпа России в G20 оценила шансы взаимного признания сертификатов вакцинации 15:42
Собянин выразил надежду на возвращение Москвы к нормальной жизни с 8 ноября 15:38
Собянин: Большинство предприятий Москвы соблюдает предписания властей 15:36
Вертолету Ми-26 ЦВО присвоили имя генерала Виталия Павлова 15:33
Минстрой разработал проект госпрограммы по развитию туризма в России 15:26
Путин оценил возможности экономических связей Москвы и Хельсинки 15:24
Полиция задержала телефонных мошенников, похитивших 160 млн рублей 15:21
Россиянки выиграли медальный зачет на ЧМ по художественной гимнастике 15:18
В Беларуси планируют объединить школьные экзамены с ЦТ 15:14
На Кубани снова начнут контролировать соблюдение самоизоляции 15:08
Северный флот передал для больниц Костромской области 2 тонны кислорода 15:05
Тысячи жителей Хакасии получат выплаты за прививку от COVID-19 15:02
В СК прокомментировали приговор по первому делу "Зимней вишни" 15:00
Трагедия с Болдуином и оператором могла быть не первой на этих съемках 14:57
"Росгосстрах" вернет матери погибшего ребенка взысканные 400 тысяч рублей 14:55
Kia обновила еще одну модель для российского рынка 14:42
Нижегородским ресторанам разрешили работать навынос 14:38
Гимнастка Дина Аверина повторила рекорд Канаевой по числу золота на ЧМ 14:36
Лукашенко дал поручение активно развивать производство электробусов 14:34
В Тамбовской области отменили массовые мероприятия 14:33
Матвиенко: Медики должны чувствовать внимание со стороны государства 14:31
В Петербурге пожилым официально разрешили не получать QR-коды 14:17
Большинство россиян собираются провести нерабочие дни дома 14:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
29.10.2021 15:35
Рубрика: Происшествия

В Саратовской области в ДТП погибли три человека

Текст: Андрей Куликов

В пятницу в лобовом столкновении автомобилей в Саратовской области погибли трое взрослых и пострадал ребенок. Трагическое происшествие случилось в Аткарском районе на 199 километре трассы Тамбов - Саратов примерно в 13.30 по местному времени.

В Магаданской области два человека погибли в ДТП на трассе "Колыма"

Как сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД, лоб в лоб столкнулись автомашины Hyndai и LADA Largus. В результате погибли оба водителя: мужчины 1972 и 1986 годов рождения, а также пассажирка LADA 1992 года рождения.

В живых осталась только пятилетняя пассажирка LADA Largus, которая находилась в момент столкновения в детском кресле. Девочка госпитализирована.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область

Главное сегодня

Депутата Госдумы от партии КПРФ Валерия Рашкина заподозрили в незаконной охоте
Собянин выразил надежду на возвращение Москвы к нормальной жизни с 8 ноября
Блогер Бобиев получил 10 месяцев колонии за скандальную съемку у храма
Голикова: Ситуация по коронавирусу ухудшилась в 13 регионах
Гимнастка Дина Аверина повторила рекорд Канаевой по числу золота на ЧМ
Страховщики назвали возраст типичных виновников ДТП
ФСБ показала видео ликвидации террориста в Мурманской области