В Саратовской области в ДТП погибли три человека

В пятницу в лобовом столкновении автомобилей в Саратовской области погибли трое взрослых и пострадал ребенок. Трагическое происшествие случилось в Аткарском районе на 199 километре трассы Тамбов - Саратов примерно в 13.30 по местному времени.

Как сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД, лоб в лоб столкнулись автомашины Hyndai и LADA Largus. В результате погибли оба водителя: мужчины 1972 и 1986 годов рождения, а также пассажирка LADA 1992 года рождения.

В живых осталась только пятилетняя пассажирка LADA Largus, которая находилась в момент столкновения в детском кресле. Девочка госпитализирована.