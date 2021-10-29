В Ульяновской области осудили мужчину за наезд на трех школьниц

Вынесен приговор жителю Ульяновской области, который, находясь за рулем в состоянии наркотического опьянения, сбил трех девочек, сообщает прокуратура Ульяновской области.

ДТП произошло 2 сентября 2020 года в райцентре - рабочем поселке Карсун. 21-летний местный житель, управляя автомобилем Lada Priora в состоянии наркотического опьянения, превысил скорость и наехал на трех возвращавшихся из школы девочек-подростков. Дети получили травмы и длительное время провели в больнице.

"Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - сообщили в прокуратуре о дальнейшей судьбе водителя.

В итоге водитель получил четыре года колонии-поселения.