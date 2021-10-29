Жительница Ижевска отсудила 110 тысяч рублей за падение в автобусе

В Ижевске пенсионерка подала в суд на транспортников и выиграла дело. Иск о компенсации морального ущерба рассмотрела районная инстанция, сообщила пресс-служба судейского сообщества региона.

В январе прошлого года 73-летняя ижевчанка упала в салоне автобуса, когда водитель резко тронулся с места. Пожилая женщина получила травму руки и была госпитализирована. После лечения она решила взыскать с автопредприятия 300 тысяч рублей и подала в суд.

С претензиями ответчик не согласился, как и водитель автобуса, который утверждал, что все делал по правилам, а истица не держалась за поручни. Однако суд, изучив материалы ДТП и заключения медиков, признал, что горожанка действительно получила серьезные телесные повреждения.

Но умысла в действиях водителя суд не увидел, потому требования удовлетворил частично. В итоге компенсация морального вреда составила 110 тысяч рублей. С ответчика взыскали еще и 15 тысяч, которые пенсионерка потратила на адвоката. В законную силу это решение пока не вступило.