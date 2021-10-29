Тысячи жителей Хакасии получат выплаты за прививку от COVID-19

Более трех с половиной тысяч жителей Хакасии получат денежную выплату за вакцинацию от COVID-19. Постановление о единовременной материальной поддержке подписал глава региона Валентин Коновалов, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Деньги получат люди 60 лет и старше, сделавшие прививку от коронавируса с 11 октября по 1 ноября нынешнего года. Гражданам, вакцинированным в медицинских организациях региона, выплатят по 500 рублей.

Министерство здравоохранения региона ежедневно передает в органы социальной защиты списки вакцинированных. Управление соцподдержки сформирует реестр получателей выплаты и перечислит им деньги - на счета в российских банках или в отделения почтовой связи.

На 29 октября получены списки из 3650 получателей. Выплаты из бюджета республики составят, по сегодняшней информации, 1 миллион 825 тысяч рублей.

В правительстве региона подчеркнули, что гражданам старше 60 лет разрешено покинуть дом для обращения в пункт вакцинации, несмотря на жесткие ограничительные меры, связанные с локдауном.