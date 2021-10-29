Еще один долгострой в Новосибирске готов к сдаче в эксплуатацию

В Новосибирске готовят к сдаче в эксплуатацию очередной долгострой. Ключи от своих квартир получат свыше 350 дольщиков.

Возведение 26-этажного дома общей площадью более 18,5 тысячи квадратных метров по улице Чукотская, 1 началось в 2014 году, однако сроки сдачи объекта неоднократно переносили.

Для выработки алгоритма, позволяющего завершить строительство высотки, при минстрое региона неоднократно проводились заседания рабочих групп с участием представителей застройщика - ООО "Стройплюс", мэрии Новосибирска, ресурсоснабжающих организаций, инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области, а также дольщиков. В результате, как отметил заместитель министра строительства региона Алексей Колмаков, застройщику удалось завершить объект самостоятельно при организационной поддержке разных ведомств.

Выполнены строительно-монтажные работы, устраняются замечания, дом подключен к сети электроснабжения.

- В ближайшее время объект будет введен в эксплуатацию, - сообщил Алексей Колмаков во время посещения площадки на улице Чукотской.

Справка "РГ"

В Новосибирской области действует комплекс мер государственной поддержки участников долевого строительства. Реализуются 25 масштабных инвестиционных проекта, еще четыре находятся в финальной стадии согласования. Предоставляются субсидии на техприсоединение, благоустройство и установку лифтов, адресные субсидии. Также в федеральный ППК "Фонд" направлены ходатайства в отношении 40 проблемных объектов Новосибирской области, 12 из которых уже одобрены Наблюдательным советом фонда: по восьми приняты решения о достройке, по четырем - о выплате компенсаций пострадавшим дольщикам.