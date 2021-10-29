ГК "Титан" успешно завершила очередной этап модернизации производства оргсинтеза

ГК "Титан" - компания с омскими корнями. Из небольшой организации она выросла в крупный промышленный комплекс. Предприятия Группы компаний сегодня работают в разных регионах России. Однако родная сибирская площадка продолжает играть ключевую роль в судьбе предприятия, "помогая" "Титану" успешно встраиваться в Стратегию развития химической промышленности.

"Омский каучук" - одно из крупнейших нефтехимических предприятий Группы компаний - вносит в деятельность ГК "Титан" ощутимый вклад и уверенно продолжает реализацию программы модернизации. Решает задачи, связанные с повышением надежности, безопасности, автоматизации процессов. Реализует принципиально новые проекты, направленные на увеличение глубины переработки углеводородного сырья и выпуск широкого спектра импортозамещающей продукции.

Сегодня предприятие уверенным темпом идет к своему 60-летнему юбилею, который отметит ровно через год. За девять месяцев общий объем производства составил почти 400 тысяч тонн продукции. Большой вклад завод вносит и в общий объем налоговых отчислений Группы.

Один из самых масштабных современных проектов "Омского каучука - модернизация производства органического синтеза. Проект стартовал с обновления производства фенола и ацетона. Продолжился программой реконструкции производства кумола (изопропилбензола) с узлом получения изопропилового спирта (ИПС). А теперь завод строит новые планы.

Торжественное открытие производства изопропанола, январь 2021 г. Фото: Группа компаний «Титан»

В октябре Группа компаний "Титан" получила разрешение на ввод в эксплуатацию производства кумола и изопропанола.

"Я поздравляю весь коллектив Группы компаний "Титан" с этим значимым событием! Это настоящая победа для нас и региона, так как масштабный проект по реконструкции производства кумола направлен на повышение эффективности каждого этапа производственного процесса, в том числе с точки зрения охраны окружающей среды", - прокомментировал председатель Совета директоров АО "ГК "Титан" Михаил Сутягинский.

Добавим, что в рамках реализации этого проекта "Омский каучук" стал первым омским предприятием, получившим ЭкоЗоС на вновь построенные и реконструированные установки.

По словам экспертов, проект весьма перспективен. Он имеет большое значение не только для ГК "Титан", но и для страны в целом, так как запуск производства ИПС позволил существенно снизить долю потребления импортного изопропилового спирта и обеспечить российские предприятия высококачественным сырьем.

"Благодаря новым мощностям выпуск изопропилового спирта в стране увеличится более чем в 2,5 раза, почти до 100 тысяч тонн в год. Омский каучук" сможет охватить более половины рынка, - отметил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в январе 2021 года на открытии производства изопропанола. - С "Омским каучуком" у нас уже сегодня заключено соглашение о реализации программы повышения конкурентоспособности в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Объем отгружаемого на экспорт спирта в 2024 году составит порядка трех миллиардов рублей. Хотел бы также отметить экологическую составляющую данного проекта. Применение современных технологий и новейшего отечественного оборудования обеспечивает практически полное отсутствие стоков и минимальное воздействие на окружающую среду".

"Важно, что омский изопропанол будет обладать высоким качеством и применяться в медицине, фармацевтике, в производстве антисептиков, так необходимых в период пандемии, - дополнил на мероприятии губернатор Омской области Александр Бурков. - Для региона этот проект важен еще потому, что он создаст новые рабочие места, а налоговая база вырастет почти на полмиллиарда рублей".

По словам ученых, антисептическое действие у изопропанола сильнее, чем у этанола. Неудивительно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила ИПС в рецептуры антисептиков.

Кроме того, изопропиловый спирт весьма востребован в автохимии. Продукты из него весьма эффективны и безопасны для человека. А теперь изопропанол будут использовать еще и для производства автохимии на предприятии Группы компаний - "Титан-СМ".

Ранее, в январе 2020 года в режиме телемоста "Омск-Москва" при участии Дениса Мантурова и Александра Буркова на заводе "Омский каучук" состоялось торжественное открытие производства фенола и ацетона.

Этот проект реализован при поддержке минпромторга России и с использованием займа Фонда развития промышленности. На базе Омского промышленно-экономического колледжа открыта соответствующая специальность. Участниками проекта также стали предприниматели - поставщики технологического оборудования строительные и специализированные монтажные организации из регионов России, включая Татарстан и Башкортостан.

Таким образом, Группа компаний завершила очередной и важный этап проекта комплексной модернизации производства оргсинтеза. Запущены обновленные установки по выпуску кумола, фенола и ацетона. Именно наличие базового высококачественного сырья позволяет перейти к реализации проекта по созданию производства эпоксидных смол - стратегического для отечественной промышленности материала.

Во время реализации проекта модернизации производства фенола и ацетона Фото: Группа компаний «Титан»

Новыми идеями производственники поделились с экспертами на Московском международном химическом форуме, состоявшемся в рамках выставки "Химия-2021".

"В наших планах - создание крупного комплекса, включающего производство эпихлоргидрина (одного из компонентов эпоксидных смол) мощностью свыше 50 тысяч тонн в год с установкой электролиза хлорида натрия, - сообщил в своем пленарном выступлении Михаил Сутягинский. - В отличие от прежней схемы, мы предлагаем технологию получения эпихлогидрина не из пропилена, а из глицерина. Это поможет вовлечь в производство возобновляемые источники сырья - масличные культуры".

По словам спикера, проект обладает высокими экологическими характеристиками. Новая технология полностью исключает сброс сточных вод. При реализации полной цепочки инновационного производства стоки можно будет полностью очищать и возвращать в установку.

Проект создания производства эпоксидных смол обеспечит весомый вклад в импортозамещение. В настоящее время мировое производство данного продукта составляет порядка четырех миллионов тонн в год.

"Сегодня рынок эпоксидных смол в стране оценивается примерно в 75 тысяч тонн в год. Пуск собственного производства с широким марочным ассортиментом позволит нам полностью закрыть потребности отечественных заводов и наладить экспортные поставки, - считает Михаил Сутягинский. - При этом предполагается, что 70 процентов оборудования, задействованного в новом производстве, будет российским".

"Я уверен, что нам нужно поддерживать подобные проекты, это задача всей химической промышленности. Мы зависимы по эпоксидным смолам практически на 90 процентов от импорта. Спасибо, что вы взялись за такую серьезнейшую работу. Вы мыслите на много лет вперед", - прокомментировал президент Российского союза химиков Виктор Иванов.

Операторная по производству фенола и ацетона Фото: Группа компаний "Титан"

Приоритетное внимание предприятие уделяет вопросам экологии, постоянно совершенствуя действующие производства. Отдельный вопрос - снижение углеродного следа. Этой теме посвящена программа "Формула чистого воздуха". Речь идет о производстве высокооктановых топливных компонентов, их использование позволит до 40 процентов сократить выбросы вредных веществ от автомобильного транспорта - одного из основных источников выбросов в городах-миллионниках. Этил-трет-бутиловый эфир, предлагаемый к производству в рамках данного проекта, позволит улучшить экологические характеристики бензинов.

По оценкам экспертов, этот компонент даст снижение выбросов от автомобильного транспорта по Российской Федерации на 2-2,5 миллиона тонн. Проект также предполагает экономию природного газа (467 миллионов кубометров) и нефти (1,5 миллиона тонн) за счет замещения метанола этанолом растительного происхождения. Тем самым предотвращаются выбросы метанола в окружающую среду. Этот проект примечателен и тем, что омские предприятия смогут достичь целей по снижению выбросов в воздух, которые поставлены Федеральным проектом "Чистый воздух", в кооперации.