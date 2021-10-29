В Красноярске школьник провалился в яму с кипятком

Полиция выясняет обстоятельства ЧП в микрорайоне Солнечный Красноярска. Проверка организована после публикаций СМИ о получении ожогов 14-летним школьником, сообщила сегодня пресс-служба регионального управления МВД.

Установлено, что вечером 27 октября восьмиклассник одной из школ краевой столицы возвращался с прогулки и заметил у своего дома лужу, над которой поднимался пар. Пытаясь миновать препятствие на пути к подъезду, подросток провалился в яму с горячей водой.

Обжегшемуся по пояс школьнику удалось выбраться и дойти до квартиры. Родители пострадавшего вызвали скорую помощь. Ребенок проходит лечение в домашних условиях, уточнили в полиции.