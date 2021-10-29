Модельное предприятие поделилось опытом бережливого производства

Компания "Нео-Пак" стала первым модельным предприятием по бережливому производству в Новосибирской области. Крупный производитель гибкой упаковки - один из участников нацпроекта "Производительность труда".

Проработав по программе нацпроекта в течение полугода, "Нео-Пак" получил хорошие результаты: на пилотном участке на 22 процента увеличился выпуск продукции, на пять процентов снизились временные затраты на переналадку оборудования. Но самое главное, по словам гендиректора предприятия Александра Ладана, что сотрудники поверили: перемены не только возможны, но и дают эффект.

В мае в рамках стратегической сессии "Дни производительности труда в Новосибирской области" региональное Агентство инвестиционного развития и "Нео-Пак" подписали соглашение о сотрудничестве. Кроме того, компания получила сертификат модельного предприятия - а это значит, что Региональный центр компетенций, созданный на базе АИР, сможет проводить экскурсии на "Нео-Пак" для потенциальных участников нацпроекта и тех, кто уже внедряет у себя бережливое производство.

Первая из таких экскурсий состоялась сегодня. На площадке "Нео-Пака" собрались представители компаний-участников национального проекта "Производительность труда" новой волны, которые входят в проект в конце ноября-декабря нынешнего года. Это такие предприятия, как "КМП Восток", "Сибстекло" и другие. Сотрудники "Нео-Пак" рассказали коллегам, что дало им участие в нацпроекте. У участников экскурсии было немало вопросов, и ответы были полезны: несмотря на то что компании разные по профилю, у них есть схожие принципы работы.

Предполагается, что такие экскурсии сотрудники РЦК АИР будут организовывать раз в несколько месяцев. Их участники смогут увидеть, каких результатов можно добиться с помощью инструментов бережливого производства даже без дополнительных финансовых затрат.