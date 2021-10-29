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29.10.2021 08:57
Рубрика: Власть

Новосибирцы смогут вакцинироваться в нерабочие дни и праздники

Текст: Юрий Прокопьев (Новосибирск)
С 1 по 3 ноября медицинские учреждения в Новосибирской области будут работать в обычном режиме, с 4 по 7 ноября по расписанию праздничных и выходных дней.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

"Всем, кто нуждается в медицинской помощи, она будет оказана", - отметил на брифинге министр здравоохранения региона Константин Хальзов, комментируя приказ, регламентирующий работу профильных учреждений в этот период.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Будут открыты и все 93 пункта вакцинопрофилактики, развернутых региональным минздравом. Кроме них, в области сформировано 26 мобильных пунктов и 98 мобильных прививочных бригад. Информация о пунктах вакцинации размещена на интерактивной карте, созданной министерством цифрового развития и связи Новосибирской области. За последние сутки в регионе вакцинировано от коронавируса 14994 человек, из них первым компонентом - 13448. Всего же на сегодняшний день первую прививку поставили более 890 тысяч жителей области, полный курс полный курс прошли свыше 790 тысяч.

По словам Константина Хальзова, для лечения больных коронавирусом в госпиталях региона предусмотрено 4133 койки, запас коечного фонда - почти 25 процентов. При нынешних темпах распространения COVID-19 этого достаточно. В ближайших планах - перепрофилировать для этих целей Новосибирскую клиническую районную больницу №1 в рабочем поселке Кольцово.

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