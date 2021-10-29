Новосибирскому губернатору доложили о строительстве ледовой арены

В Новосибирске завершен один из важнейших этапов строительства нового ледового дворца спорта - технологическая плита малой арены ЛДС полностью готова.

Лаборатория одобрила качество бетона, подтвердив его соответствие всем требованиям. Осталось залить лед и установить борта. Об этом доложили губернатору региона Андрею Травникову, который провел очередное выездное рабочее совещание на площадке многофункциональной ледовой арены.

Как сообщил директор по строительству ООО "ЭлинАльфа" Денис Синюк, в системе технологической плиты малой арены ЛДС одновременно будет циркулировать более 34 тысяч литров хладагента. Установленное оборудование российского производства соответствует всем стандартам качества и экологической безопасности. Работы выполнены по графику.

Тем временем продолжается остекленение витражей основной арены. При этом уникальные стекла разных цветов и размеров рабочие устанавливают по особой схеме, складывая огромный пазл общей площадью более 11 тысяч квадратных метров. Вес каждого стекла на основной арене доходит до 130 килограммов, на малой - около 80.

На основной арене также идет обустройство пароизоляции кровли: уже закрыто шесть тысяч квадратных метров из 17. Продолжается работа с системами отопления, вентиляции, водоснабжения, монолитными конструкциями трибун. На шестом этаже рабочие приступили к монтажу вентиляционных установок для формирования микроклимата основной арены.

Сегодня на возведении крупнейшего инфраструктурного объекта региона, включенного в федеральный проект "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография", занято более 720 человек. Работы осуществляются под строгим контролем областного правительства,

В рамках комплексного плана подготовки к проведению Молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года параллельно идет строительство новой станции метро "Спортивная" возле новой ледовой арены, а также пяти крупных дорожных объектов общей протяженностью семь километров.