В Кемерове суд вынес приговор по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"

Заводской районный суд Кемерова вынес приговор генеральному директору ТЦ "Зимняя вишня" Надежде Судденок и другим фигурантам первого уголовного дела о пожаре, в котором погибли 60 человек.

По сообщению корреспондента "РГ" из зала суда Надежду Судденок признали виновной в умышленном оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и приговорили к 13,5 года лишения свободы. Еще двум руководителям ТРЦ, Юлии Богдановой и Георгию Соболеву, суд назначил 14 и 11 лет. Охранник ТРЦ приговорен к восьми годам, пожарные получили шесть и пять лет лишения свободы, лица, обслуживающие пожарную сигнализацию, - 5,5 и 6,5 года.

Потерпевшими по уголовному делу признаны почти 450 человек.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже здания, где находились несколько кинозалов и игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них - дети.