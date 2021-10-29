В Красноярском крае суд вынес приговор обидчику 94-летнего ветерана

Новости

МХТ им.Чехова организует экспресс-тестирование перед спектаклями 08:49
Власти Москвы вернули к работе пять КТ-центров из-за ситуации с COVID-19 08:45
В Кемерове суд вынес приговор по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" 08:38
Столичная "Система-112" приняла в два раза больше вызовов, чем годом ранее 08:09
Юрист рассказал, кому положен второй налоговый вычет на недвижимость 08:06
Врач-психиатр заявил об астеническом синдроме у переболевших COVID-19 07:40
WSJ: Пострадавшим из-за Трампа мигрантам могут выплатить более 1 млрд долларов 06:35
В Магаданской области пойдет под суд бывший главный судебный пристав 06:23
Гинцбург рассказал о сроке действия назальной вакцины от COVID-19 05:47
Новозеландский Окленд возглавил рейтинг лучших городов для туристов 05:33
В ДВФУ откроют первый в РФ многопрофильный бакалавриат по биомедицине 05:05
В США самолет совершил экстренную посадку из-за нападения на стюардессу 04:55
На Чукотке развернули дополнительные койки для больных COVID-19 04:31
В Приморье с 30 октября ужесточат антиковидные меры 04:19
Двигатель для лайнера МС-21 впервые проверили вулканическим пеплом 03:58
Врач Тяжельников предупредил об опасности пассивного отдыха в нерабочую неделю 03:36
Вильфанд рассказал об аномально теплой погоде в центре европейской части РФ 03:11
Авиакомпании США попросили разрешения на дополнительные полеты над РФ 02:55
Ученые Боливии: В высокогорных районах смертность от COVID-19 ниже 02:13
Бюст Гагарина установлен в столице Никарагуа 01:55
Невролог перечислила симптомы начинающегося инсульта 01:29
Бастрыкин потребовал повторно доложить ему о деле врача Сушкевич 01:03
Ученые зафиксировали сильную вспышку на Солнце 00:51
США отложили испытания гиперзвукового оружия перед саммитом с РФ 00:29
Проценко рассказал о росте заболеваемости COVID-19 среди молодежи 28.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
29.10.2021 08:22
Рубрика: Происшествия

В Красноярском крае суд вынес приговор обидчику 94-летнего ветерана

Текст: Дмитрий Машуков

Березовский районный суд огласил вердикт по уголовному делу местного жителя, напавшего на ветерана Великой Отечественной войны. Об этом рассказала сегодня пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

В Башкирии двух мужчин будут судить за убийство 100-летнего ветерана

Установлено, что весной этого года пьяный 40-летний житель поселка Зыково, воспользовавшись незапертой дверью, проник в дом 94-летнего инвалида, ветерана Великой Отечественной войны, избил его и похитил 20 тысяч рублей.

Грабитель приговорен к пяти с половиной годам колонии общего режима. По гражданскому иску прокуратуры он возместил пострадавшему ущерб и выплатил в качестве компенсации морального вреда 100 тысяч рублей.

Вину осужденный не признал, уточнили в главке Следственного комитета по Красноярскому краю. Приговор пока не вступил в силу.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

Главное сегодня

Цукерберг рассказал подробности о смене названия Facebook
Авиакомпании США попросили разрешения на дополнительные полеты над РФ
Проценко: Нет целенаправленного препарата, подавляющего COVID-19
В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь
Пушков: Снижение цены на газ не изменит антироссийскую позицию Польши
Верховный суд разрешил возвращать в автосалон машины со скрученным пробегом
Видео: лихач чудом выжил в ужасной аварии