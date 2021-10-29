В Красноярском крае суд вынес приговор обидчику 94-летнего ветерана

Березовский районный суд огласил вердикт по уголовному делу местного жителя, напавшего на ветерана Великой Отечественной войны. Об этом рассказала сегодня пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

Установлено, что весной этого года пьяный 40-летний житель поселка Зыково, воспользовавшись незапертой дверью, проник в дом 94-летнего инвалида, ветерана Великой Отечественной войны, избил его и похитил 20 тысяч рублей.

Грабитель приговорен к пяти с половиной годам колонии общего режима. По гражданскому иску прокуратуры он возместил пострадавшему ущерб и выплатил в качестве компенсации морального вреда 100 тысяч рублей.

Вину осужденный не признал, уточнили в главке Следственного комитета по Красноярскому краю. Приговор пока не вступил в силу.