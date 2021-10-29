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29.10.2021 14:54
Рубрика: Власть

В Новосибирске наградили победителей конкурса наставнических практик

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
В Новосибирской области подвели итоги регионального этапа конкурса "Лучшие практики наставничества" среди предприятий-участников нацпроекта "Производительность труда". Как рассказали в региональном Агентстве инвестиционного развития (АИР), компании представили на суд экспертного совета практики, из которых были выбраны лучшие.
Фото: Агентство инвестиционного развития Новосибирской области Фото: Агентство инвестиционного развития Новосибирской области
Фото: Агентство инвестиционного развития Новосибирской области

По сути предприятия в рамках конкурса защищали действующие у них системы подготовки кадров. Рассматривались как методы привлечения будущих сотрудников из среднеспециальных учебных заведений и вузов, так и возможности погружения их в работу, обмен опытом, работа с предложениями действующих работников по усовершенствованию производственных процессов.

Фото: Агентство инвестиционного развития Новосибирской области
Нацпроект помог производителю рыбной продукции увеличить выработку

Представители Регионального центра компетенций АИР вручили победителям награды. Первое место по итогам конкурса досталось компании "Главновосибирскстрой", являющейся одним из крупнейших в регионе производителей продукции для строительной отрасли. По словам главного инженера и руководителя рабочей группы АО "Главновосибирскстрой" Юрия Постных, институт наставничества здесь активно развивается с 2018 года. А участниками проекта стали работники всех подразделений и конечно специально созданная команда.

- В последние три года мы активно учимся, у нас есть внутренние тренеры, которые обучают коллектив новым методикам, - отметил Юрий Постных. - Значительная часть руководящего состава уже подготовлена. Если говорить про линейных руководителей и рабочих, то сопротивление мы встречаем, поэтому, чтобы вовлечь сотрудников, потребовались дополнительные усилия. Многое зависит еще и от того, как преподать внедрение инструментов бережливого производства. Если заходить с душой, с пониманием того, что без рядовых сотрудников невозможно развиваться дальше, то особых разногласий не будет.

Второе место занял разработчик и производитель изделий радио-электротехнического профиля ПО "Север" (входит в РОСАТОМ). В свое время именно это предприятие первым среди компаний Новосибирской области присоединилось к нацпроекту "Производительность труда".

Бронзу же присудили крупной фабрике, выпускающей одноразовую медицинскую одежду "Здравмедтех-Новосибирск". По словам гендиректора компании Алексея Клевасова, предприятие прошло активную фазу реализации нацпроекта. Здесь также удалось переломить первоначальное сопротивление сотрудников новациям и на сегодняшний день компания показала отличные результаты в проекте и подготовила трех внутренних инструкторов. Они прошли обучение и получили сертификаты.

Справка "РГ"

Основная задача национального проекта "Производительность труда" - обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже, чем на 5 процентов в год к 2024 году за счет внедрения инструментов бережливого производства. Участниками нацпроекта стали уже 46 новосибирских компаний. Набор предприятий продолжается и к 2024 году в проект должно войти более 190 новосибирских предприятий.

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