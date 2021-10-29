В Новосибирске наградили победителей конкурса наставнических практик

В Новосибирской области подвели итоги регионального этапа конкурса "Лучшие практики наставничества" среди предприятий-участников нацпроекта "Производительность труда". Как рассказали в региональном Агентстве инвестиционного развития (АИР), компании представили на суд экспертного совета практики, из которых были выбраны лучшие.

По сути предприятия в рамках конкурса защищали действующие у них системы подготовки кадров. Рассматривались как методы привлечения будущих сотрудников из среднеспециальных учебных заведений и вузов, так и возможности погружения их в работу, обмен опытом, работа с предложениями действующих работников по усовершенствованию производственных процессов.

Представители Регионального центра компетенций АИР вручили победителям награды. Первое место по итогам конкурса досталось компании "Главновосибирскстрой", являющейся одним из крупнейших в регионе производителей продукции для строительной отрасли. По словам главного инженера и руководителя рабочей группы АО "Главновосибирскстрой" Юрия Постных, институт наставничества здесь активно развивается с 2018 года. А участниками проекта стали работники всех подразделений и конечно специально созданная команда.

- В последние три года мы активно учимся, у нас есть внутренние тренеры, которые обучают коллектив новым методикам, - отметил Юрий Постных. - Значительная часть руководящего состава уже подготовлена. Если говорить про линейных руководителей и рабочих, то сопротивление мы встречаем, поэтому, чтобы вовлечь сотрудников, потребовались дополнительные усилия. Многое зависит еще и от того, как преподать внедрение инструментов бережливого производства. Если заходить с душой, с пониманием того, что без рядовых сотрудников невозможно развиваться дальше, то особых разногласий не будет.

Второе место занял разработчик и производитель изделий радио-электротехнического профиля ПО "Север" (входит в РОСАТОМ). В свое время именно это предприятие первым среди компаний Новосибирской области присоединилось к нацпроекту "Производительность труда".

Бронзу же присудили крупной фабрике, выпускающей одноразовую медицинскую одежду "Здравмедтех-Новосибирск". По словам гендиректора компании Алексея Клевасова, предприятие прошло активную фазу реализации нацпроекта. Здесь также удалось переломить первоначальное сопротивление сотрудников новациям и на сегодняшний день компания показала отличные результаты в проекте и подготовила трех внутренних инструкторов. Они прошли обучение и получили сертификаты.

Справка "РГ"

Основная задача национального проекта "Производительность труда" - обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже, чем на 5 процентов в год к 2024 году за счет внедрения инструментов бережливого производства. Участниками нацпроекта стали уже 46 новосибирских компаний. Набор предприятий продолжается и к 2024 году в проект должно войти более 190 новосибирских предприятий.