В Новосибирской области сохранят 50 объектов культурного наследия

Пятьдесят объектов культурного наследия приведут в порядок в этом году в Новосибирской области.

Под контролем региональных властей проводятся реставрация, капитальный и косметический ремонты, подготовка объектов к эксплуатации в современных условиях и другие виды работ. Об этом на пресс-конференции сообщила начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области Елена Медведева.

В числе крупнейших проектов - воссоздание и реставрация Собора Святой Живоначальной Троицы, признанного объектом культурного наследия регионального значения. Это первое каменное здание, построенное в Колывани. По мнению экспертов, время создания, стилистика, характер декора собора позволяют предположить авторство известного архитектора Константина Тона. На воссоздание и реставрацию памятника было потрачено свыше 70 миллионов рублей, ввод в эксплуатацию запланирован в декабре 2021 года.

В этом году в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ включена достопримечательность Красная горка на улице Богдана Хмельницкого в Новосибирске. Планируется включить в перечень два выявленных объекта на территории новосибирского Военного городка.

Продолжаются работы по установлению историко-культурной ценности объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия - архитектурного ансамбля клуба имени А. А. Жданова и Новосибирского музыкального театра.

По словам Елены Медведевой, выданы разрешения на частичный ремонт фасадов здания Дома ученых Сибирского отделения Академии Наук СССР и здания Новосибирского театра оперы и балета, также являющихся объектами культурного наследия.