Жителя Красноярска задержали за вооруженное нападение на полицейского

Сотрудники полиции Красноярска задержали горожанина, подозреваемого в мошенничестве и нападении на участкового уполномоченного. Об этом рассказали сегодня в региональном управлении МВД.

Накануне два сотрудника правоохранительных органов, исполняя поручение дознавателя, подошли к дому подозреваемого в мошенничестве 41-летнего жителя краевой столицы. Участковый уполномоченный поднялся на второй этаж, где находится квартира адресата, а второй полицейский остался дежурить под ее окнами, пресекая возможность побега.

Предполагаемый мошенник и его сожительница оказали активное сопротивление участковому. Женщина схватила его за руку, а мужчина ударил стража порядка ножом. Полицейскому удалось покинуть квартиру и добраться до коллеги, который сразу вызвал скорую помощь и наряд патрульно-постовой службы. Участкового доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Напавшие на полицейского граждане задержаны. Информация о случившемся передана в органы следствия.