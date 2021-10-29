На Ставрополье на неделю закроют кинотеатры и салоны красоты

В Ставропольском крае с 30 октября по 7 ноября из-за роста заболевших COVID-19 приостановят работу целого ряда организаций, в том числе кинотеатров, салонов красоты, тренажерных залов и других. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона Владимира Владимирова. Соответствующее постановление глава края уже подписал.

Сам же губернатор обратился к жителям Ставрополья на своей странице в Instagram.

- Вы знаете, что в крае, к сожалению, заболеваемость растет. Смертность на высоком уровне, но ее удалось притормозить. Поэтому с завтрашнего дня мы вынуждены ввести ограничительные меры. Предприятия общепита будут работать с 6 часов утра и 23.00, в ночное время все будет закрыто, либо работать навынос, - сказал Владимиров.

Закрыты на неделю будут зоопарки, СПА- и массажные салоны, салоны краcоты, парикмахерские, фитнес-клубы и тренажерные залы, а также ярмарки с непродовольственными товарами. Солярии, бани и закрытые спортивные объекты тоже не будут работать до 7 ноября. При этом разрешены занятия спортом на свежем воздухе - заниматься вместе могут не больше двух человек, занимающиеся должны соблюдать дистанцию в пять метров.

Еще под запрет временно попали организованные экскурсии с детскими группами.

Само собой, продолжают действовать и ранее введенные профилактические меры. Например, невакцинированным гражданам старше 60 лет рекомендуется находиться дома.