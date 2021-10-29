Поисковики нашли останки убитых фашистами мирных жителей в КБР

В Терском районе Кабардино-Балкарии сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии и поисковики из отряда "Кавказский рубеж" во время экспедиции нашли останки мирных жителей.

Как сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по КБР, останки находились на окраине села Дейское. По предварительным данным, люди погибли в годы Великой Отечественной войны от рук фашистских захватчиков.

- В этом районе фашисты проводили массовые расстрелы мирного населения, поэтому после эксгумации останков будут подняты архивы и проведены необходимые мероприятия по установлению личностей убитых, - отметил руководитель отряда "Кавказский рубеж" Виктор Цыбин.

По словам сотрудника вневедомственной охраны по Терскому району Руслана Шомахова, долг нынешних жителей России - увековечить память погибших от фашистского террора.

Сейчас найденные останки переданы в Следственный комитет для проведения всех необходимых экспертиз по установлению возраста, личностей погибших и наличия у них повреждений, а также причины и времени смерти.