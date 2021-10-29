В Ингушетии детям запретят находиться в местах массового скопления людей

В Ингушетии вводится запрет на нахождение в местах массового пребывания людей детей до 14 лет без сопровождения родителей. Временно приостанавливается деятельность торгово-развлекательных комплексов и аттракционов.

Ограничения вступают в силу с 30 октября и будут действовать до 1 декабря. Соответствующее постановление подписал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Допуск в гостиницы, санатории и объекты общепита, как сообщают РИА Новости, будет возможен только при предъявлении QR-кода, отрицательного ПЦР-теста или справки о перенесенном заболевании.

Кроме того, с 30 октября по 1 декабря работодателям рекомендовано отправить работников старше 60 лет на дистанционный режим.

Жителям республики также рекомендовано отказаться от посещения религиозных объектов, ограничить масштабы проведения траурных мероприятий и свадеб.