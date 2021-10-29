Александру Невскому поставят еще два памятника

О новых памятниках, которые планируется открыть в 2022 году, рассказал помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский на заседании Попечительского совета РВИО в Музее военной формы.

Напомним, что в 2021 году к 800-летию князя появился мемориальный комплекс "Князь Александр Невский с дружиной" в Псковской области. "Два памятника планируются к открытию. В Ленинградской области - это целый комплекс, посвященный князю, - сообщил глава РВИО. - Это место, откуда Александр Невский отправился бить шведов - конкретно есть историческая точка, где было принято это решение".

Мединский напомнил, что князь выступил навстречу высадившимся в устье Невы шведам практически "без подготовки, без дружины", и одержал победу. Этот памятник планируется открыть в декабре.

Еще один памятник великому князю будет открыт в будущем году в Алма-Ате.

"Памятник Александру Невскому, который мы планируем открыть в Алма-Ате, а там проживают тысячи православных, на территории храма Александра Невского. Храм этот уже достроен, в следующем году, мы надеемся, памятник будет открыт", - пояснил председатель РВИО.

Он также отметил, что проект установки памятника князю поддержан властями Казахстана.

К слову, князь Александр Невский способствовал созданию православной епархии в Золотой Орде.

В ходе заседания попечительского совета Российского военно-исторического общества речь шла и о других проектах, в частности, об итогах Международной поисковой экспедиции "Ржев. Калининский фронт".