Александру Невскому поставят еще два памятника

Напомним, что в 2021 году к 800-летию князя появился мемориальный комплекс "Князь Александр Невский с дружиной" в Псковской области. "Два памятника планируются к открытию. В Ленинградской области - это целый комплекс, посвященный князю, - сообщил глава РВИО. - Это место, откуда Александр Невский отправился бить шведов - конкретно есть историческая точка, где было принято это решение".
Мединский напомнил, что князь выступил навстречу высадившимся в устье Невы шведам практически "без подготовки, без дружины", и одержал победу. Этот памятник планируется открыть в декабре.
Еще один памятник великому князю будет открыт в будущем году в Алма-Ате.
"Памятник Александру Невскому, который мы планируем открыть в Алма-Ате, а там проживают тысячи православных, на территории храма Александра Невского. Храм этот уже достроен, в следующем году, мы надеемся, памятник будет открыт", - пояснил председатель РВИО.
Он также отметил, что проект установки памятника князю поддержан властями Казахстана.
К слову, князь Александр Невский способствовал созданию православной епархии в Золотой Орде.
В ходе заседания попечительского совета Российского военно-исторического общества речь шла и о других проектах, в частности, об итогах Международной поисковой экспедиции "Ржев. Калининский фронт".