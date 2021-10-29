КС РФ объяснил, как взыскать расходы по спорам об авторских правах

Конституционный суд РФ принял важное решение в сфере защиты авторских прав и интеллектуальной собственности. С жалобой на ситуацию, когда после судебной защиты истца заставили выплатить расходы обидчика, обратилась знаменитая анимационная студия "Мельница".

Предметом спора между мультипликаторами и предпринимательницей из Тамбовской области стало незаконное использование персонажей сериала "Барбоскины", Но поскольку главной задачей судебного иска была именно защита авторских прав, а не наказание виновных, студия выставила минимальные требования - 10 тысяч рублей за каждое из восьми нарушений. Суд принял во внимание тяжелое материальное положение бизнес-леди - она воспитывает ребенка-инвалида - и снизил общую сумму в пользу "Мельницы" до 20 тысяч рублей. А далее Суд по интеллектуальным правам, рассмотрев кассационную жалобу, в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ принял решение о пропорциональном распределении судебных расходов сторон при частичном удовлетворении иска, имеющего денежную оценку. И студия оказалась должна своей ответчице 43 тысячи рублей. Оспорить это решение обычным путем не удалось, компания обратилась в КС РФ.

- Истец считает, что данные судебные акты не только существенно нарушают его права в области экономической деятельности, но фактически нарушают его право на судебную защиту своих интересов, "наказывая" за законную реализацию своих прав, подрывают доверие к судебной системе, поощряют нарушения закона в экономической сфере, - указано в жалобе.

Конституционный суд РФ не раз рассматривал дела, связанные с защитой интеллектуальной собственности, поэтому решение основано на ранее обнародованных правовых позициях и вынесено без проведения публичных слушаний. Как указал КС, необходимость распределения судебных расходов обусловлена вынужденным характером соответствующих материальных затрат, понесенных лицом, прямо заинтересованным в восстановлении нормального режима пользования своими правами и свободами. Однако в случае "Мельницы" требования не были признаны чрезмерными, суд удовлетворил их частично лишь потому, что принял во внимание сложное жизненное положение ответчицы. Статья 110 АПК признана не противоречащей Конституции РФ, поскольку она не предполагает пропорционального взыскания судебных расходов, "когда, установив нарушение исключительных прав и удовлетворяя требования правообладателя о выплате ему компенсации за их нарушение, арбитражный суд принимает решение о снижении размера компенсации".

- Придание оспариваемым законоположениям иного значения приводило бы к злоупотреблению процессуальными правами со стороны ответчиков - нарушителей исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, нарушало бы принцип равенства перед законом и судом, не отвечало бы требованиям справедливого правосудия и конституционной защиты права собственности и охраны интеллектуальной собственности, - указал КС.

Правоприменительные решение по делу "Мельницы" подлежат пересмотру.