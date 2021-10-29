На фестивале в Новгородской области покажут триллер по Достоевскому

В Новгородской области готовятся к проведению XXV Международного театрального фестиваля Ф.М. Достоевского. С 4 по 11 ноября в Великом Новгороде, Старой Руссе и Боровичах (в Боровичах - впервые) будет представлена программа спектаклей по произведениям русского классика. Форум ежегодно объединяет как премьерные, так и зарекомендовавшие себя постановки по произведениям Достоевского на различных языках.

В этом году основной упор сделан на спектакли российских театров. Соберутся коллективы из Москвы, Петербурга, Великого Новгорода, Вологды, Кимр (Тверская область), Читы, Усть-Илимска (Иркутская область), Иваново, Нижнекамска (Республика Татарстан), Перми. Моноспектакль по воспоминаниям А.Г. Достоевской представит актриса Людмила Лисюкова из Смоленска. Международная программа будет представлена Финляндией. Кроме того, как сообщают организаторы, тексты великого писателя впервые зазвучат в Великом Новгороде на татарском языке.

На протяжении последних лет фестиваль обретает мультижанровость, показывая на своих площадках постановки по Достоевскому в самых разных формах. Кроме драматических, зрители увидят театры кукол, иммерсивные постановки, впервые будет представлен академический балет. Откроет фестиваль Театр балета Бориса Эйфмана. 4 ноября знаменитая на весь мир петербургская труппа дважды сыграет на сцене Новгородского академического театра драмы им. Ф.М. Достоевского спектакль "По ту сторону греха" по роману "Братья Карамазовы".

А в Старой Руссе 4 ноября фестиваль откроет финский коллектив - sadsongskomplex:fi (Хельсинки). В Музее романа "Братья Карамазовы" также дважды сыграют "Грустные песни из сердца Европы" по пьесе Кристиана Смедса, построенной на аллюзиях романа "Преступление и наказание". В этот же день в Новгородской областной филармонии им. А.С.Аренского другой коллектив из Хельсинки - TINFO - покажет "Преступление и наказание". Создатели заинтриговали: "Эта постановка для тех, кто обычно не ходит в театр и не интересуется сценическим искусством. Здесь есть все элементы для того, чтобы захватить внимание как молодежи, так и взрослых зрителей. И познакомить их с романом и современным театром".

Забайкальский краевой драматический театр (Чита) так анонсирует свой спектакль "Преступление и наказание": "Постановка будет интересна и тем, кто знает роман вдоль и поперек, и тем, кто не совсем осведомлен в сюжетных сложностях".

Новгородский театр драмы покажет на фестивале детективный триллер "Братья Карамазовы" и иммерсивный спектакль "Маленькие картинки", а новгородская перформанс-группа "Омлет для любимой женщины" - "ИдиотКа".

Фото: Предоставлено организаторами фестиваля Ф.М. Достоевского

Запланированы премьеры специально созданных для фестиваля перформансов, соединяющих аудиовизуальные и пластические практики современного искусства.

Особое место в программе занимает инклюзивный проект "Мертвый дом" к 160-летию опубликования повести "Записки из Мертвого дома". Это спектакль, поставленный в Панковской исправительной колонии №7 УФСИН по Новгородской области. Вместе с осужденными в постановке принимает участие профессиональный актер-педагог. Реалии омской каторги XIX века, зафиксированные Достоевским, переосмысляются современными осужденными на пути к освобождению. Автор идеи и режиссер - заслуженный артист России Даниил Донченко. Спектакль будет показан онлайн.

"Идиот", "Бесы", "Бедные люди", "Село Степанчиково и его обитатели", "Крокодил" и другие произведения Достоевского также в афише фестиваля.

Спектакли будут проходить одновременно на шести площадках Великого Новгорода, Старой Руссы и Боровичей. По традиции, показы состоятся в залах Музея романа "Братья Карамазовы", филиала Новгородского музея-заповедника.

Будут открыты выставки - в Новгородском театре драмы им. Ф.М. Достоевского, Новгородской филармонии им. А.С. Аренского и в Музее изобразительных искусств.

11 ноября, день рождения Ф.М. Достоевского, станет кульминацией фестиваля. Часть программы будет транслироваться в режиме онлайн в кинотеатры Новгородской области. Таким образом, считают организаторы, во много раз увеличится аудитория фестиваля и появится возможность увидеть новейшие прочтения Достоевского в самой глубинке.

Международный театральный фестиваль Ф.М. Достоевского вошел в федеральный план празднования 200-летия со дня рождения писателя.

Фото: Предоставлено организаторами фестиваля Ф.М. Достоевского

Факты

В Старой Руссе Федор Михайлович Достоевский жил с 1873 года по 1881-й. Приезжал на лето отдохнуть от столичной суеты. В 1876 году семья прибрела дом на берегу Перерытицы. Там писатель работал над завершением романа "Бесы", над романом "Подросток", была написана Пушкинская речь. Некоторые старорусские впечатления и реалии вошли в эти произведения. В Старой Руссе была написана значительная часть последнего романа - "Братья Карамазовы". Провинциальный маленький городок Скотопригоньевск, в котором происходит действие романа, во многом напоминает Старую Руссу.

Мемориальный Дом-музей Ф. М. Достоевского был открыт в 1981 году. Ежегодно в мае там проходят международные литературные чтения.