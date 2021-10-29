Начались швартовые испытания ледостойкой платформы "Северный полюс"

Начались швартовые испытания ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс". Судно строят в рамках госпрограммы развития Арктического региона России.

Началом швартовных испытаний стал прием питания с берега, сообщила пресс-служба предприятия "Адмиралтейские верфи". Четко по графику закрывают швартовные удостоверения. Уже закрыто удостоверение по аварийному дизель-генератору. Готовятся к предъявлению заказчику и Российскому морскому регистру судоходства системы пускового воздуха и грузовых устройств - балок, лебедок, которые поднимают и перемещают в машинных отделениях платформы крупногабаритное оборудование.

Контракт на постройку судна предприятие заключило с Росгидрометом в апреле 2018 года. Заложили платформу 10 апреля 2019 года. Она предназначена для круглогодичных экспедиций - геологических, акустических, геофизических, океанографических в высоких широтах Северного Ледовитого океана. Может принимать на борт тяжелые вертолеты типа Ми-8 АМТ (Ми-17). Здесь созданы все условия для комфортного проживания экипажа и научного персонала