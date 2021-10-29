Петербуржец второй раз за два года выиграл в лотерею

Житель Петербурга выиграл в лотерею 141 миллион рублей. Примечательно, что год назад он уже становился обладателем крупного денежного приза, сообщает РИА Новости со ссылкой на организатора розыгрыша.

Петербуржец стал приобретать лотерейные билеты около 10 лет назад, сейчас он участвует в розыгрышах на сайте компании. Год назад мужчине улыбнулась удача - он выиграл 600 тысяч рублей. Он продолжил играть и во время розыгрыша 28 сентября получил суперприз.

Деньги победитель планирует потратить на улучшение жилищных условий для себя и детей, здоровье. Также он собирается заняться здоровьем, приобрести подарки для супруги, а часть средств намерен направить на благотворительность.