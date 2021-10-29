Смольный обратится в силовые структуры из-за фейка об удорожании проезда

Власти Петербурга обратятся в силовые структуры из-за новости в сатирическом издании ИА "Панорама" о том, что в нерабочие дни в Петербурге якобы вырастет стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом губернатор Северной столицы Александр Беглов заявил в эфире городского телеканала "78".

В тексте сообщения ИА "Панорамы" было указано, что проезд в метро вырастет в 10 раз, в наземном транспорте - в пять раз. Многие петербуржцы поверили и восприняли эту информацию с тревогой, ведь цена жетона на метро составляет 60 рублей, билет на автобус или троллейбус стоит 55 рублей.

Комитет по транспорту Смольного сразу же опроверг эту информацию, распространив релиз, что цена на проезд в нерабочие дни останется прежней. Но новость ИА "Панорамы" упорно муссируется в соцсетях и вызывает беспокойство граждан.

Беглов еще раз опроверг слух о повышении цен на проезд и заявил, что в связи с этой публикацией Смольный обратится в силовые структуры. Саму новость губернатор не счел смешной и заявил, что это привело к панике, вызвало дополнительное напряжение в городе.

Публикацию глава города назвал "специально продуманной акцией".

Стоит отметить, что в нерабочую неделю транспорт в Петербурге будет ходить в режиме выходного дня. Все льготные проездные, включая ученические и пенсионные, будут действовать в обычном режиме.