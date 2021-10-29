В Мурманской области загорелась Апатитская ТЭЦ

В Мурманской области на Апатитской ТЭЦ произошло возгорание, сообщили в региональном ГУ МЧС. Информация об этом поступила в 19.20 в оперативную дежурную смену.

- Персонал ТЭЦ эвакуирован, пострадавших нет, - отметили в ведомстве.

Апатитская ТЭЦ - крупнейшая тепловая станция (теплоэлектроцентраль) Мурманской области, расположенная в городе Апатиты. Входит в состав филиала "Кольский" ПАО "ТГК-1".

Предприятие снабжает тепловой энергией города Апатиты и Кировск, а также местное градообразующее предприятие - Кировский филиал АО "Апатит", производящее апатитовый и нефелиновый концентраты.