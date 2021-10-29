В Поморье разрешили посещать бани без QR-кодов и справок о вакцинации

В правительстве Архангельской области внесли изменения в указ, определяющий меры по борьбе с распространением COVID-19. Новые изменения, как сообщает пресс-служба правительства региона, отменяют необходимость предъявления QR-кодов и справок при посещении бань, а также уточняют положения документа, которые касаются возможности посещения торговых центров.

- Предыдущая версия документа предполагала возможность посещения торговых центров и торговых комплексов в регионе только при наличии действующего сертификата о вакцинации, сертификата о перенесенном COVID-19 или ПЦР-теста. При этом в некоторых торговых центрах у нас расположены мобильные пункты вакцинации. Поэтому совместно с минздравом мы предложили уточнить формулировки указа и отметить в документе, что на торговые центры, где расположены пункты вакцинации, не распространяется требование о предъявлении перечисленных документов на входе в такие торговые центры, - пояснил руководитель правового департамента администрации губернатора и правительства Архангельской области Игорь Андреечев.

По его словам, сертификат о вакцинации, о перенесенном заболевании или справка о ПЦР-тестировании обязательны для предъявления в торговых точках, которые расположены на территории центров.

- Для тех торговых центров, где нет мобильных пунктов вакцинации, действует требование проверки сертификатов как на входе в центр, так и в торговые объекты (то есть в отдельные магазины), которые в нем расположены, - пояснил Игорь Андреечев.