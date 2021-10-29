Выставка "Единственный защитник заключенного…" открылась в Петербурге

"Единственный защитник заключенного…" - выставка в Музее политической истории в Санкт-Петербурге рассказывает об особой странице репрессий - о судьбах врачей-узников ГУЛАГа. Они были не просто заключенными, не только лечили таких же узников-пациентов, но и создавали лагерный быт, спасая человеческие жизни.

Выставка открылась накануне Дня памяти жертв политических репрессий, отмечаемого в России 30 октября. Ее документальную основу составили артефакты эпохи - фотографии, личные вещи лагерных врачей, медицинские инструменты 1930-1950-х годов. Правда, из-за отсутствия элементарного оборудования и лекарств врачам приходилось творить чудеса изобретательности. О том, какие именно чудеса, спасавшие сотни тысяч жизней, о санитарном состоянии лагерей, размере пайков заключенных и жутких инфекциях, которым противостояли лагерные врачи, и свидетельствуют как официальные документы, так и артефакты выставки - выдержки из воспоминаний заключенных, выписки из болезней, донесения в управления НКВД, фотографии и сотни других документов.

Значительная часть экспозиции - материалы из личного архива лагерного врача Андрея Пантюхова, переданные в дар музею в 2020 году. Врач Пантюхов спас многих людей, в том числе писателя Варлама Шаламова. Выставка рассказывает о сложном жизненном пути медика. Он не успел получить диплом о высшем образовании, был осужден и провел в заключении 13 лет - с 1934 по 1947 годы. После лагерей доктор Пантюхов стал прототипом главного героя нескольких "Колымских рассказов" Варлама Шаламова. О нем написаны мемуарные очерки "Пантюхов" и "Сусуман". После ГУЛАГа с 1961 года доктор Пантюхов и уже писатель Шаламов состояли в переписке. "Я всегда считал, что обязан вам жизнью", - писал в письмах к Андрею Пантюхову Варлам Шаламов. Часть их переписки представлена на выставке.

А.М.Пантюхов (второй справа) с коллегами - врачами "Скорой помощи" в Павлодаре. Фото: Предоставлено музеем полетической истории

Судьба доктора Пантюхова - пример одной из тысяч судеб "дела врачей", осужденных по статье 58 УК РСФСР - за "контрреволюционные преступления". Все они, кто не был расстрелян, работали в лагерных больницах. Среди героев выставки - биохимик Владимир Мохнач, создавший в условиях лагеря препарат "Йодинол", святитель Лука - профессор, автор трудов по анестезиологии и гнойной хирургии Валентин Войно-Ясенецкий, ставшим потом архиепископом Симферопольским и Крымским Лукой. Его изречение: "Для хирурга не должно быть "случая", а только живой, страдающий человек" стало своеобразной клятвой Гиппократа для современного врача.

Среди лагерных врачей, о которых рассказывает выставка, есть как будущие академические светила советской медицины - иммунолог и вирусолог Лев Зильбер, терапевт Моисей Пинхасик, хирург и педиатр Раиса Левис, так и военные врачи - гомеопат Антон Вальтер, военврач 3 ранга Петр Каламбет и многие другие врачи-заключенные.

Справка, выданная А.М.Пантюхову, о работе врачом в местах лишения свободы, 1957г. Фото: Предоставлено музеем полетической истории

- У врача и историка в судьбах много общего, - говорит научный консультант выставки, главный научный сотрудник, заместитель директора Санкт-Петербургского Института истории РАН Юлия Кантор. - Доктор лечит через боль, историк формирует историческую память, часто, как это происходит с историей о ГУЛАГе, тоже через историческую боль. Но как через боль приходит выздоровление, так и через боль от знания и памяти, есть надежда на культуру исторической памяти, благодаря чему репрессии не повторятся.

"Единственный защитник заключенного, реальный его защитник - лагерный врач", - так в "Колымских рассказах писал о врачах Варлам Шаламов. Эта фраза-свидетельство стала идеей и лейтмотивом первых двух выставок "Единственный защитник заключенного…", прошедших сначала в Омске в Центре изучения истории Гражданской войны, затем в Перми в Мемориальном музее-заповеднике истории политических репрессий "Пермь-36" в 2019 году. Выставка в Санкт-Петербурге стала третьей, заключительной частью историко-документального проекта "Спасти Человека".