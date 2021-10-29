Энергетики получили 2 млрд рублей чистой прибыли за 9 месяцев этого года

Компания "Россети Юг", согласно российским стандартам бухгалтерского учета, в январе-сентябре 2021 года получила почти 2 миллиарда рублей чистой прибыли против 589,8 миллиона рублей чистого убытка за аналогичный период прошлого года.

Рост показателя на 2,6 миллиарда рублей в большей степени обусловлен снижением прочих расходов общества в связи c урегулированием отношений с двумя крупными сбытовыми организациями - ПАО "Астраханская энергосбытовая компания" (АЭСК) и ПАО "Волгоградэнергсобыт".

Так, договоренности с АЭСК об обмене информацией при формировании объемов передачи электроэнергии позволили компаниям сделать расчеты прозрачными и полными. "Волгоградэнергосбыт" выполняет условия ранее заключенного соглашения о реструктуризации задолженности.

В отчетный период выручка выросла на 10 процентов, достигнув 30,1 миллиарда рублей, в том числе от оказания услуг по передаче электроэнергии - на 6,8 процента, до 28,1 миллиарда рублей. Выручка от услуг по технологическому присоединению увеличились в 6,3 раза, до 935,3 миллиона рублей.

При этом себестоимость выросла на 9 процентов, составив почти 26 миллиардов рублей.

По итогам деятельности за 9 месяцев валовая прибыль компании составила 4,2 миллиарда рублей (рост более чем на 17 процентов), прибыль от продаж - 3,6 миллиарда рублей (рост на 19 процентов).