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29.10.2021 16:56
Рубрика: Происшествия

На Дону задержали кибермошенников, укравших более 150 млн рублей

Текст: Николай Грищенко (Ростов-на-Дону)

В Ростовской области полицейские установили четверых участников преступного сообщества, специализирующихся на кражах денег с банковских счетов дистанционным способом. Жуликам вменяется 1026 фактов противоправной деятельности, а предварительная сумма ущерба превышает 150 миллионов рублей.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Как сообщили в пресс-службе МВД России, криминальная организация координировала действия трех структурированных групп.

В одну группу входили так называемые работники кол-центра, которые от имени банковских служащих сообщали жертвам заведомо ложные сведения об операциях по их счетам. Еще две группы занимались переводом денег со счетов потерпевших на счета и кошельки различных интернет-магазинов, с последующим переводом их через криптокошельки в криптовалюту.

Задержаны трое жителей Московской, Калининградской и Новосибирской областей в возрасте от 28 до 62 лет. Их сообщник - гражданин одного из государств ближнего зарубежья - объявлен в розыск.

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