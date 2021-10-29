На Дону задержали кибермошенников, укравших более 150 млн рублей

В Ростовской области полицейские установили четверых участников преступного сообщества, специализирующихся на кражах денег с банковских счетов дистанционным способом. Жуликам вменяется 1026 фактов противоправной деятельности, а предварительная сумма ущерба превышает 150 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе МВД России, криминальная организация координировала действия трех структурированных групп.

В одну группу входили так называемые работники кол-центра, которые от имени банковских служащих сообщали жертвам заведомо ложные сведения об операциях по их счетам. Еще две группы занимались переводом денег со счетов потерпевших на счета и кошельки различных интернет-магазинов, с последующим переводом их через криптокошельки в криптовалюту.

Задержаны трое жителей Московской, Калининградской и Новосибирской областей в возрасте от 28 до 62 лет. Их сообщник - гражданин одного из государств ближнего зарубежья - объявлен в розыск.