На Кубани скорая помощь стала работать с тройной нагрузкой

Машины скорой помощи в Краснодарском крае в последние дни выезжают в среднем на семь тысяч вызовов в день, при том что обычно их около 2,5 тысячи. То есть нагрузка на службу выросла втрое. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, ситуация связана с коронавирусной инфекцией. На больных с подозрением на COVID-19 приходится каждый четвертый вызов врачей.

- Ежедневно в ковидные госпитали края госпитализируют 600-700 человек с подозрением на болезнь или с подтвержденным анализом. Количество коек приходится увеличивать, - отметил министр здравоохранения региона Евгений Филиппов в ходе заседания оперштаба.

По мнению руководителя министерства, чтобы выйти из сложившейся ситуации нужно увеличивать темпы вакцинации от коронавируса. Сейчас за сутки в крае прививаются 10-13 тысяч человек. Филиппов отметил, что врачи констатируют более сложное протекание болезни у непривитых граждан.

План по вакцинации выполнен лишь в одном районе Краснодарского края - Кавказском, а в пяти не выполнен даже на половину. Власти региона призвали активизировать прививочную кампанию в отстающих регионах на следующей неделе, которая в России объявлена нерабочей.