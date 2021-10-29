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29.10.2021 13:58
Рубрика: Власть

На Кубани ужесточат наказание за подделку сертификатов о вакцинации

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)

В Краснодарском крае хотят жестко наказывать и жителей, и должностных лиц, которые участвуют в подделке сертификатов о вакцинации от COVID-19. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе администрации региона. На заседании краевого оперштаба по борьбе с коронавирусом подделку документов назвали безрассудством.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Росздравнадзор сообщил о новом факте подделки сертификатов о вакцинации

- Эпидситуация очень сложная. Медучреждения испытывают серьезную нагрузку, мы разворачиваем дополнительные койки, занимаемся обеспечением кислородом госпиталей. Многие вопросы решаются "с колес". И во всей этой ситуации находятся люди, которые покупают поддельные сертификаты, подвергая опасности себя и окружающих. Необходимо ужесточать ответственность за подобное безрассудство, - отметил первый вице-губернатор края Игорь Галась.

Сейчас за подделку сертификата по статье 327 УК РФ преступнику грозит до двух лет лишения свободы. А вот для того, кто такой сертификат приобрел и после стал источником инфекции, приведшей к гибели заразившегося, суд может назначить до пяти лет лишения свободы по статье 236 УК РФ.

Однако, по мнению местных властей, и этого мало. Пока конкретных решений не принято, но регион уже фигурировал на совещании вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. По данным правительства страны, на Кубани умудрились в один день ввести двухкомпонентную вакцину 30 тысячам человек. Это явный признак того, что сертификат был выдан нелегально.

- Каждый случай будет разбираться. Эту информацию федеральный минздрав доведет до органов внутренних дел, - подчеркнула вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Как ранее сообщала "РГ", в сентябре в Краснодарском крае впервые возбудили уголовные дела о подделке сертификатов вакцинации. Тогда врач и медсестра в Туапсе начали выдавать сертификаты за деньги.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Вакцинация от коронавируса

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