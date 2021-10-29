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29.10.2021 14:28
Рубрика: Общество

На Черноморском побережье ухудшилась ситуация с COVID-19

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

За полгода на Черноморском побережье Кубани зарегистрировано 8266 случаев заболевания. Среди заболевших 73 работника санаторно-курортных организаций и 65 организованных отдыхающих. По сравнению с прошедшей неделей заболеваемость возросла. Об этом в пятницу сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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За минувшие сутки на территории Кубани коронавирус подтвердился у 267 человек, в том числе у 42 детей от пяти месяцев. Среди зараженных 173 женщины и 94 мужчины. 42 пациента с диагнозом COVID-19 скончались.

Больше всего заболевших коронавирусом в Краснодаре - 63 человека. В Сочи и Туапсе зафиксировано по 16 случаев, в Анапе и Новороссийске - по 13, в Горячем Ключе и Темрюкском районах - по пять, а в Геленджике - четыре.

- Всего за весь период пандемии 58 тысяч 198 человек выписали с выздоровлением, за последние сутки - 80 человек, - рассказали в региональном министерстве здравоохранения. - 7299 пациентов спасти не удалось.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Пандемия коронавируса COVID-19

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