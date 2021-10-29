Ученые выяснили важное свойство зеленого чая против COVID-19

Исследователи из Швейцарской высшей технической школы Цюриха и Йенского университета имени Фридриха Шиллера в Германии обнаружили еще одно свойство зеленого чая. Они сравнили вирулицидную активность некоторых натуральных напитков против коронавируса SARS-CoV-2 и вируса гриппа. Выяснилось, что сок черноплодной рябины и граната, а также зеленый чай помогают бороться с вирусами.

В листьях чая содержится природный антиоксидант галлат эпигаллокатехин, и было установлено, что это вещество способствует в борьбе организма с инфекциями, устойчивым к антибиотикам. В частности, речь идет об антибиотике азтреонам, который применяется при лечении инфекций, вызванных бактерией Pseudomonas Aeruginosa. Комбинация двух этих веществ дает больший эффект. Результаты исследования опубликованы в издании Aging.

Опыты проводили на свободноживущих почвенных нематодах Caenorhabditis elegans и мышах. Полифенолы повышали окислительный стресс в краткосрочной перспективе, однако затем улучшали защитные возможности клеток. "Галлат эпигаллокатехина и галлат эпикатехина улучшили физическую форму испытуемых и увеличили продолжительность их жизни - причем этого удалось добиться уже в дозировке 0,0025 миллимоля на литр", говорится в исследовании.

Ранее было известно, что 42 процента экстракта зеленого чая содержат галлат эпигаллокатехина (EGCG), галлат эпикатехина, эпигаллокатехин и эпикатехин. Являясь сильными антиоксидантами, они предотвращают повреждение клеток в организме, так называемый окислительный стресс. Обладая повышенной устойчивостью к активным формам кислорода, катехины положительно влияют на продолжительность жизни человека. Это подтвердили эксперименты на различных организмах. Например, добавка в виде экстрактов зеленого чая воздействовала на метаболизм глюкозы и укрепляла здоровье дрозофил и увеличивала продолжительность жизни мышей.

В новом исследовании ученые установили, что полифенолы зеленого чая, на самом деле, не антиоксиданты (вещества, ингибирующие окисление), а прооксиданты, то есть вызывают окислительный стресс и в результате улучшают способность организма защищаться. Причем не за счет иммунной системы, а посредством активации особых генов, которые инактивируют свободные радикалы и, в свою очередь, выступают эндогенными антиоксидантами.

Полученные результаты не означают, что нужно принимать экстракты зеленого чая или пить концентраты. "Катехины в высоких дозах подавляют митохондрии до такой степени, что наступает гибель клеток. Это может быть особенно опасно для печени и грозит повреждением органов", предупреждают ученые.