В аэропортах Сочи и Анапы ввели новые ограничения на нерабочую неделю

В период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 года на территориях аэропортов Анапы и Сочи будут действовать дополнительные ограничения. Без уникального QR-кода посетителям воздушной гавани нельзя будет попасть в бары, рестораны, кафе и столовые, которые находятся на территории аэропорта. Как сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи код понадобится и для посещения бизнес-зала и зала повышенного комфорта.

- Сотрудники заведений общепита и бизнес-залов будут сканировать QR-коды на входе, сверяя данные с документом, удостоверяющим личность посетителя, любым доступным способом, - говорится в сообщении пресс-службы.

QR-код можно будет предъявить с экрана гаджета или заранее распечатать. При этом несовершеннолетние могут пройти на территорию всех перечисленных объектов свободно. А вот сотрудники аэропорта попадают под общие правила, им также понадобится QR-код.