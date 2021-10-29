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29.10.2021 10:42
Рубрика: Власть

В аэропортах Сочи и Анапы ввели новые ограничения на нерабочую неделю

Текст: Михаил Сухарев
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 года на территориях аэропортов Анапы и Сочи будут действовать дополнительные ограничения. Без уникального QR-кода посетителям воздушной гавани нельзя будет попасть в бары, рестораны, кафе и столовые, которые находятся на территории аэропорта. Как сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи код понадобится и для посещения бизнес-зала и зала повышенного комфорта.

Фото: Юлия Крымова
QR-коды на посещение общественных мест ввели уже 47 регионов

- Сотрудники заведений общепита и бизнес-залов будут сканировать QR-коды на входе, сверяя данные с документом, удостоверяющим личность посетителя, любым доступным способом, - говорится в сообщении пресс-службы.

QR-код можно будет предъявить с экрана гаджета или заранее распечатать. При этом несовершеннолетние могут пройти на территорию всех перечисленных объектов свободно. А вот сотрудники аэропорта попадают под общие правила, им также понадобится QR-код.

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