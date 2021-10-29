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29.10.2021 10:15
Рубрика: Происшествия

В центре Сочи ночью сгорели три автомобиля

Текст: Михаил Сухарев

В ночь на 29 октября в Центральном районе Сочи сгорели три автомобиля. Две машины уничтожены полностью, одна - частично. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, в результате пожара никто не пострадал.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кубани
В Краснодаре площадь пожара в здании увеличилась до 1500 "квадратов"

- Сообщение о ЧП поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России в 2.23. По прибытии первого подразделения установлено, что произошло возгорание трех автомобилей. Потушить их удалось за несколько минут, - отметили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Кадры происшествия появились в соцсетях с комментариями очевидцев. По их словам, сначала загорелось одно авто, затем огонь перекинулся на соседние.

Между тем полицейские начали проверку инцидента, о возможных причинах возгорания пока ничего не известно.

- Полиция проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято решение, - сообщили в пресс-службе УВД по городу.

Машины стояли во дворе на улице Клубничной. Спасатели оценили площадь пожара в 14 квадратных метров.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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