В центре Сочи ночью сгорели три автомобиля

В ночь на 29 октября в Центральном районе Сочи сгорели три автомобиля. Две машины уничтожены полностью, одна - частично. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, в результате пожара никто не пострадал.

- Сообщение о ЧП поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России в 2.23. По прибытии первого подразделения установлено, что произошло возгорание трех автомобилей. Потушить их удалось за несколько минут, - отметили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Кадры происшествия появились в соцсетях с комментариями очевидцев. По их словам, сначала загорелось одно авто, затем огонь перекинулся на соседние.

Между тем полицейские начали проверку инцидента, о возможных причинах возгорания пока ничего не известно.

- Полиция проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято решение, - сообщили в пресс-службе УВД по городу.

Машины стояли во дворе на улице Клубничной. Спасатели оценили площадь пожара в 14 квадратных метров.