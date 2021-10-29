В Симферополе будут работать 13 мобильных пунктов вакцинации

Новости

Роспотребнадзор оценил необходимость закрытия границ из-за коронавируса 22:35
Артем Дзюба отписался от сборной России в Instagram 22:33
МИД: Москва ответит на любые враждебные шаги США в отношении дипмиссий РФ 21:34
Собянин: В первый нерабочий день пассажиров метро стало меньше на треть 21:33
Миротворцы РФ сопроводили в Карабахе две колонны техники Азербайджана 21:29
Путину доложили о пресечении финансовой деятельности более 15 тысяч террористов 21:27
В Роспотребнадзоре объяснили рост заболеваемости COVID-19 21:04
РФ призвала международное сообщество повлиять на Киев по ситуации в Донбассе 20:58
Росстат зафиксировал рост реальных доходов россиян 20:58
За сутки 93 военнослужащих Вооруженных сил вылечили от коронавируса 20:45
Новые поставки "Спутника лайт" в регионы начнутся в ближайшую неделю 19:53
В РФ стартовала кампания в поддержку заявки Москвы на проведение ЭКСПО-2030 19:51
Толстой призвал органы опеки Ростова-на-Дону вернуть ребенка в семью 19:35
Названы регионы с лучшим уровнем коллективного иммунитета к COVID-19 19:32
Путин и Ниинистё обсудили отношения Москвы с Брюсселем 19:08
МВД Украины заподозрило Савченко в подделке сертификата о вакцинации 19:04
Microsoft стала самой дорогой компанией в мире 18:57
Посольство РФ в Аргентине выдаст Наталии Орейро российский паспорт 18:48
В Смоленской области ввели самоизоляцию для лиц старше 65 лет 18:47
Путин поручил главе Минздрава отправиться в регионы на помощь медикам 18:34
Мишустин поручил установить новый профессиональный праздник 18:33
Профсоюзы и кабмин поддержали идею двух выходных дней для вакцинации 18:24
Москва вновь возглавила рейтинг цифровизации городского хозяйства 18:18
В России запустят пилот по комплексной реабилитации детей-инвалидов 18:09
В России выявили 5 случаев заражения новым вариантом коронавируса AY.4.2 17:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
29.10.2021 22:11
Рубрика: Власть

В Симферополе будут работать 13 мобильных пунктов вакцинации

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

С 30 октября на территории Симферополя будут открыты 13 мобильных прививочных пунктов в самых многолюдных местах. Об этом заявлено на рабочем совещании в Совмине Крыма, посвященном ситуации с коронавирусом.

Решение развернуть дополнительные пункты вакцинации принято из-за больших очередей в имеющихся.

Фото: Сергей Винник
В Крыму запретили посещение крупных торговых центров без QR-кодов

- Каждый день получаем обращения, что в некоторых городах сохраняются большие очереди, и Симферополь занимает лидирующее место среди них, - пояснил глава республики Сергей Аксенов.

По словам вице-премьера Елены Романовской, решено установить дополнительные мобильные прививочные пункты возле торговых центров. В качестве пунктов вакцинации в густонаселенных жилых районах Симферополя будут использованы и передвижные ФАПы. Врио министра здравоохранения РК Константин Скорупский уточнил, что с 30 октября на территории Симферополя будут действовать 13 мобильных прививочных пунктов.

- Они будут функционировать возле Центрального рынка, магазина "Сильпо" на улице Севастопольской, нескольких торговых центров, в парке имени Тренева, а также возле здания поликлиники Симферопольской центральной районной клинической больницы, - сообщил Константин Скорупский.

Также привиться можно будет в ТРЦ "Палас" на проспекте Кирова, 78, в ТРЦ "FM" на Ясной, 37а, на Центральном автовокзале (Киевская, 4), в ТЦ "Южная Галерея" и в палатке возле него, в ТРК "Меганом" и в автобусе и передвижном ФАПе возле него.

Студенты Крымского университета c 8 ноября продолжат учиться дистанционно

Полный список дополнительно развернутых стационарных и мобильных пунктов вакцинации можно найти на сайте министерства здравоохранения РК.

Кстати

С сегодняшнего дня на базе Центра медицины катастроф открыт колл-центр для граждан, который позволит крымчанам при появлении симптомов острых респираторных заболеваний получить предварительную консультацию врачей по телефону +7 (3652) 248-769. Также выделена отдельная телефонная линия для медработников, куда можно обратиться для уточнения диагноза и корректировки лечения больных с ковидом.

Все государственные лечебные учреждения с 1 по 3 октября будут работать в обычном режиме с учетом введенных ограничительных мер. А с 4 по 7 ноября по графикам, утвержденным руководителями и размещенным на официальных сайтах медицинских организаций.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым ЮФО Республика Крым Симферополь Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин и Ниинистё обсудили отношения Москвы с Брюсселем
МИД: Москва ответит на любые враждебные шаги США в отношении дипмиссий РФ
Новые поставки "Спутника лайт" в регионы начнутся в ближайшую неделю
В Минэкономразвития объяснили прекращение поставок угля Украине
Собянин выразил надежду на возвращение Москвы к нормальной жизни с 8 ноября
Валерий Зорькин: Мир переходит в эпоху постчеловеческих по своей направленности технологий
Верховный суд объяснил, когда репосты не наказуемы