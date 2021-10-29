В Симферополе будут работать 13 мобильных пунктов вакцинации

С 30 октября на территории Симферополя будут открыты 13 мобильных прививочных пунктов в самых многолюдных местах. Об этом заявлено на рабочем совещании в Совмине Крыма, посвященном ситуации с коронавирусом.

Решение развернуть дополнительные пункты вакцинации принято из-за больших очередей в имеющихся.

- Каждый день получаем обращения, что в некоторых городах сохраняются большие очереди, и Симферополь занимает лидирующее место среди них, - пояснил глава республики Сергей Аксенов.

По словам вице-премьера Елены Романовской, решено установить дополнительные мобильные прививочные пункты возле торговых центров. В качестве пунктов вакцинации в густонаселенных жилых районах Симферополя будут использованы и передвижные ФАПы. Врио министра здравоохранения РК Константин Скорупский уточнил, что с 30 октября на территории Симферополя будут действовать 13 мобильных прививочных пунктов.

- Они будут функционировать возле Центрального рынка, магазина "Сильпо" на улице Севастопольской, нескольких торговых центров, в парке имени Тренева, а также возле здания поликлиники Симферопольской центральной районной клинической больницы, - сообщил Константин Скорупский.

Также привиться можно будет в ТРЦ "Палас" на проспекте Кирова, 78, в ТРЦ "FM" на Ясной, 37а, на Центральном автовокзале (Киевская, 4), в ТЦ "Южная Галерея" и в палатке возле него, в ТРК "Меганом" и в автобусе и передвижном ФАПе возле него.

Полный список дополнительно развернутых стационарных и мобильных пунктов вакцинации можно найти на сайте министерства здравоохранения РК.

Кстати

С сегодняшнего дня на базе Центра медицины катастроф открыт колл-центр для граждан, который позволит крымчанам при появлении симптомов острых респираторных заболеваний получить предварительную консультацию врачей по телефону +7 (3652) 248-769. Также выделена отдельная телефонная линия для медработников, куда можно обратиться для уточнения диагноза и корректировки лечения больных с ковидом.

Все государственные лечебные учреждения с 1 по 3 октября будут работать в обычном режиме с учетом введенных ограничительных мер. А с 4 по 7 ноября по графикам, утвержденным руководителями и размещенным на официальных сайтах медицинских организаций.