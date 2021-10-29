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29.10.2021 14:28
Рубрика: Происшествия

В Волгограде пациент избил врача-травматолога

Текст: Николай Грищенко

В Волгоградской области сотрудники полиции задержали 32-летнего жителя города Суровикино, который напал и избил лечащего врача-травматолога. За хулиганство и нанесение побоев мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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Как сообщает пресс-служба МВД региона, инцидент произошел 14 августа. Мужчина прибыл в одну из поликлиник Волгограда на повторный осмотр к врачу-травматологу и, не желая ожидать своей очереди, до начала времени приема зашел в лечебный кабинет и стал требовать срочного осмотра.

"На пояснения доктора об очередности пациентов мужчина не реагировал. Выкрикивая угрозы, он набросился на врача и стал беспричинно наносить ему удары кулаками в лицо. После того, как травматолог упал, злоумышленник скрылся", - сообщили в ведомстве.

После проведения проверки возбуждено уголовное дело по двум статьям УК России - "Хулиганство" и "Побои". Подозреваемый в нападении на врача свою вину в совершении противоправных действий не признает.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград Нападения на медиков

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