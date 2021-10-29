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29.10.2021 09:36
Рубрика: Общество

В Волгоградской области вакцинировали миллион человек

Текст: Роман Мерляков
Предприниматель Карен Григорян стал миллионным вакцинированным от коронавируса в Волгоградской области. Он привился после того, как в тяжелой форме переболел COVID-19 в прошлом году. Ему тогда потребовалась госпитализация.
Фото: Пресс-служба администрации Волгоградской области Фото: Пресс-служба администрации Волгоградской области
Фото: Пресс-служба администрации Волгоградской области

- Если есть возможность этой болезни избежать, то нужно ею воспользоваться. Лучше поставить прививку, чем три недели лежать в больнице, к примеру, - сказал Григорян. - Сейчас такое время, что скептиком быть нельзя. Прививаться жизненно важно. У нас население в регионе где-то 2,5 миллиона человек. Значит, мы уже близко к "экватору". Как только основная часть волгоградцев вакцинируется, мы перестанем бояться ковида.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
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- Нужно обязательно вакцинироваться. Неважно, переболел человек или нет, - говорит его жена Светлана Григорян. - Мы тоже долго раздумывали, но пришли к мнению, что прививаться надо. И всех к этому призываем.

В Волгоградской области развернуты 63 стационарных пункта вакцинации на базе поликлиник и больниц. Отдаленные населенные пункты обслуживают десять передвижных пунктов. Сформированы 194 мобильных бригады медиков, которые прививают жителей, в том числе в десяти торговых центрах Волгограда и Волжского, а также музее "Россия моя история", куда можно прийти без предварительной записи с паспортом, полисом и СНИЛС. Среди привитых 44 процента - люди старше 60 лет и жители с хроническими заболеваниями.

Глава региона Андрей Бочаров поставил задачу с 30 октября по 7 ноября обеспечить работу пунктов вакцинации в штатном режиме. Сам губернатор и его семья уже прошли повторную вакцинацию.

-Сегодня для нас знаковый день: мы преодолели планку в миллион вакцинированных, - подчеркнул Бочаров. - Наплыв достаточно большой. Надеемся, что это будет продолжаться и на каникулах. Мы не будем закрывать пункты, чтобы люди максимально вакцинировались в этот период.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоградская область - вперёд, к новым целям

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