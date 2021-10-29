Волгоградский губернатор вручил государственные награды

В канун Дня народного единства губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вручил отличившимся жителям государственные награды за успехи в профессии и общественной деятельности, за борьбу с коронавирусной инфекцией, за значительный вклад в социально-экономическое развитие региона.

- Вы представляете различные профессии, отрасли и сферы жизнедеятельности. Но всех вас объединяет преданность выбранному делу и высочайший профессионализм, - сказал Бочаров. - Своим трудом, своим примером вы формируете настоящее и будущее нашей страны, Волгоградской области. Всех вас и в вашем лице всех жителей региона я хотел бы поздравить с наступающим государственным праздником - с Днем народного единства, пожелать всем крепкого здоровья для дальнейшего созидательного труда во благо России.

Медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени отмечены дорожный мастер Волгоградской дистанции пути Приволжской железной дороги Владимир Соловьев, главный агроном крестьянско-фермерского хозяйства Дмитрий Думбров, птицевод Александр Кочетов, председатель Волгоградского реготделения Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества Зоя Ломакина.

Звание "Заслуженный работник культуры РФ" получила директор театра кукол Александра Николаенко, звание "Заслуженный журналист РФ" - начальник службы телепрограмм и спецпроектов Алексей Беспалов. Заслуженным врачом РФ стал заведующий научным отделом Волгоградского филиала "Микрохирургии глаза" Сергей Балалин. Заслуженным строителем РФ теперь может называться старший прораб строительно-монтажного управления Владимир Лобцов, а Заслуженным машиностроителем РФ - консультант по научно-техническому развитию Камышинского опытного завода Михаил Костромитин. Также среди промышленников за вклад в развитие страны и региона отмечены генеральный директор химической компании Эльдор Азизов и президент торгово-промышленной группы Александр Назаров.

Медалью Луки Крымского награждена заместитель главного врача больницы "РЖД-Медицина" Наталья Сосонная, а заведующему кафедрой Института непрерывного медицинского и фармацевтического образования ВолгГМУ Александру Попову объявлена благодарность президента России.

Торжественная церемония состоялась с соблюдением требований санитарно-эпидемиологической безопасности. Все участники прошли тестирование на COVID-19.