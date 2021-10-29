Добыча "трудной" нефти в Югре будет приносить в казну 250 млрд рублей в год

В Югре впервые в России откроют испытательные полигоны для добычи трудноизвлекаемых запасов нефти (ТРИЗ).

Комиссия Федерального агентства по недропользованию в округе вынесла решение о создании двух технологических полигонов по освоению ТРИЗов. Речь идет про участки Салымский 3 ТРИЗ и Северо-Восточная часть Пальяновской площади Красноленинского месторождения ТРИЗ. Осваивать полигоны "трудной" нефти будут дочки Газпромнефти в рамках федерального проекта "Технологии освоения трудноизвлекаемых запасов".

Что это всем нам даст?

С тех пор как легендарный геолог Фарман Салманов нашел в Югре нефть, и отправил Никите Хрущеву телеграмму: "Я нашел нефть! Вот так, Салманов", - прошло уже 60 лет. "Скважина лупит по всем правилам", добавил он тогда в сообщении своему начальству.

Сегодня таких месторождений, из которых нефть "лупила" бы так же, как во времена Салманова, можно сказать, уже не осталось. Извлекать черное золото из недр все сложнее. При этом запасы трудноизвлекаемых залежей углеводородов в Югре по-прежнему поражают, особенно "королевского" пласта - баженовской свиты. По оценке Роснедр, породы свиты могут содержать 180-360 млрд баррелей извлекаемых запасов нефти. Но, как говорят эксперты, свита - это почти непробиваемый каменистый слоеный пирог, находящийся на глубине два-три километра, и, чтобы добыть нефть, находящуюся между его слоями, нужны особые, сложные, современные и дорогостоящие технологии.

Не менее востребованы новые технологии и при добыче углеводородов из месторождений, которые уже почти выработали свой ресурс и из которых нефть извлекать день ото дня все сложнее. Но делать это необходимо, истощенные месторождения невозможно взять и закрыть. На них работают тысячи людей, возле них построены города и поселки. Поэтому и предприятия ТЭК, и власти отлично понимают социальную ответственность любых шагов, предпринимаемых в этой сфере.

При этом главными стимулами для развития новых технологий добычи ТРИЗов являются особые налоговые условия, а также сокращение административных барьеров.

Речь об этом шла на недавней встрече главы Югры Натальи Комаровой с заместителем председателя правительства России Юрием Борисовым. В ней принял участие и полпред президента России в Уральском округе Владимир Якушев.

Как отметил полпред президента, сегодня ресурсная база пока еще действующих месторождений исчерпывается и запасы сырья, можно сказать, на глазах переходят в разряд трудноизвлекаемых.

- Нужна особая налоговая политика в отношении компаний, которые занимаются разработкой и добычей ТРИЗов. Нам принципиально важно поддерживать эти предприятия, чтобы разработка уже истощенных месторождений не прекращалась. Ведь вокруг них находятся города и поселки. Люди работают на этих месторождениях, на производствах рядом с ними. И мы не можем допустить, чтобы люди теряли работу и уезжали из этих мест, - сказал Владимир Якушев.

Вот почему так важно открытие испытательных полигонов в Югре. Это решение стратегически важно не только потому, что в перспективе принесет дополнительные миллиарды рублей в казну страны и региона, но и поможет решить очень важную социальную задачу.

Технологии будущего

Правительство Югры вместе с Минприроды России, нефтяными компаниями принимало активное участие в процессе утверждения на законодательном уровне статуса испытательных полигонов. В результате в 2020 году в федеральном законе "О недрах" был закреплен новый вид недропользования - технологические полигоны для геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых.

Для недропользователей официальный статус таких полигонов станет стимулом к разработке отечественных технологий для добычи "трудных" запасов углеводородов, а для нефтегазового комплекса России выступит одним из решений в достижении технологической независимости, ведь технологии, которые будут создаваться и испытываться на полигонах, станут исключительно российскими.

- Поиск новых инженерных решений для добычи "трудной" нефти позволит нам подготовиться к полномасштабной разработке залежей баженовской свиты, освоение которых еще несколько лет назад считалось нерентабельным, - подчеркнул директор департамента недропользования и природных ресурсов Югры Сергей Филатов. - В этой работе очень важна роль Центра исследования керна, созданного в Ханты-Мансийске на базе ЦРН им. В.И. Шпильмана. Его возможности расширятся. И уже в этом году можно будет запустить все лаборатории Центра.

Технологические полигоны позволят реализовать полный цикл создания инновационных решений - от идеи и апробации до промышленного применения и тиражирования.

Сегодня в Югре на трудноизвлекаемые запасы приходится почти 43 процента от общего объема добычи нефти. До 2030 года добычу нефти только из баженовской свиты планируют увеличить до 10 миллионов тонн.

Перспективы добычи черного золота

О том, какие технологические и регуляторные инициативы необходимы для дальнейшей эффективной нефтедобычи, шла речь и на недавнем заседании проектного комитета федерального проекта "Технологии освоения трудноизвлекаемых углеводородов", которое прошло в Москве под председательством заместителя председателя правительства РФ Александра Новака и с участием губернатора Югры Натальи Комаровой.

Как отметил Александр Новак, в случае использования новейших технологий, создания стимулов к повышению добычи ТРИЗов, в частности на баженовской свите, а также из залежей палеозоя, общий потенциал дополнительной добычи достигнет 45 миллионов тонн к 2030 году. При этом нефтяные запасы России могут вырасти от трех до шести процентов. В свою очередь, это может принести дополнительные доходы в казну страны в 200-250 миллиардов рублей в год. Кроме того, будет сформирован рынок российских технологий добычи ТРИЗ в 200 миллиардов рублей в год, а также созданы тысячи новых рабочих мест.

- Базовым регионом для развития технологий добычи ТРИЗ останется Югра, где, кроме федеральных, действуют региональные меры поддержки освоения трудноизвлекаемых запасов углеводородов, - констатировал Александр Новак.

Что касается регуляторных стимулов для добычи "трудной" нефти, то, по словам вице-премьера, сейчас профильные ведомства, включая минэнерго совместно с минфином и минпромторгом, ведут работу по донастройке системы налогового регулирования добычи ТРИЗов.

О важности налогового регулирования говорил в интервью "РГ" и директор Центра региональной политики РАНХиГС при президенте РФ Владимир Климанов.

- Нельзя сбрасывать со счетов то, что Югра сегодня осваивает месторождения, из которых сложно извлекать нефть. Не случайно, глава региона Наталья Комарова систематически обращает внимание правительства на необходимость пересмотра условий по налогообложению предприятий, которые заняты добычей трудноизвлекаемой нефти. Очевидно, что доходы тех компаний, которые ведут разработку таких месторождений, значительно ниже тех, кто занимается добычей по привычным схемам.

По словам самой Натальи Комаровой, эффективное использование ресурсного потенциала Югры должно осуществляться по трем основным направлениям: масштабное использование новых, экономически рентабельных технологий, государственное, в том числе налоговое, стимулирование, а также снижение себестоимости добычи углеводородов.

Показательно, что в Югре уже есть эффективный опыт по сокращению сроков административных процедур при вводе месторождений в разработку. Так, реализуемые в регионе дорожные карты позволяют уменьшить время предоставления государственных услуг больше чем в два раза.

В регионе применяются меры стимулирования инвестиций, в том числе для организаций, реализующих федеральный проект по добыче "трудных" углеводородов. Установлена нулевая ставка по налогу на имущество для организаций, входящих в периметр проекта, на срок его окупаемости. Действует пониженная ставка по налогу на прибыль организаций. Вместе с этим в Югре реализуется комплекс мер поддержки проектов в сфере обрабатывающей промышленности, в том числе для производства продукции, используемой в проектах повышения нефтеотдачи.

Сегодня главная ставка в Югре, конечно, делается на федеральный проект "Технологии освоения трудноизвлекаемых углеводородов (ТРИЗов)". Как подчеркивает губернатор Югры, успешная его реализация создаст условия для закрепления за Россией позиции технологического и экологического лидерства в нефтегазовой отрасли.