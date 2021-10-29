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29.10.2021 12:59
Рубрика: Общество

Химики разработали безопасный контраст для рентгена внутренних органов

Текст: Татьяна Воробьева

Сотрудники Института химии твердого тела УрО РАН и УрФУ разработали новые рентгеноконтрастные гелевые агенты - они будут полностью безопасны для пациента (в отличие от содержащих йод) и эффективны при определении патологии.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Вещества на основе неорганических соединений не растворяются в воде и не вызывают побочных эффектов, которые бывают в случае с йодсодержащими препаратами (они, в частности, раздражают слизистую оболочку желчного пузыря, что излишне нагружает почки и может привести к их отказу).

При этом рентгеноконтрастные гелевые агенты отлично поглощают рентгеновские лучи и дают адекватные изображения при контрастных исследованиях полых органов, говорится в материалах на портале Challenges and Advances in Chemical Science.

"Агенты быстро выводятся из желудочно-кишечного тракта, не вызывая дискомфорт", - говорит Михаил Зуев, профессор кафедры физической и коллоидной химии УрФУ, главный научный сотрудник лаборатории оксидных систем института химии твердого тела УрО РАН.

Вместе с представителями Уральского государственного медицинского университета ученые провели доклинические исследования новых РКА на органах животных. Разработка прекрасно показала себя при диагностике желудка, двенадцатиперстной кишки, мочевого пузыря. Также была доказана безопасность вещества.

"Наиболее эффективными с точки зрения рентгеноконтрастных свойств являются соединения редкоземельных элементов (иттрий, лантан, гадолиний) и танталата", - подчеркнули в пресс-службе вуза, отметив, что впереди - клинические испытания.

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