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29.10.2021 13:55
Рубрика: Власть

Ямальский депутат пообщался со студентами-северянами онлайн

Текст: Иван Ман
Своеобразную общественную приемную организовал в Instagram депутат Законодательного собрания ЯНАО Эдуард Яунгад для студентов из числа коренных малочисленных народов Севера (КМНС). Он предложил желающим в определенный час зайти в его аккаунт, чтобы пообщаться, задать вопросы, поделиться мыслями. Желающих нашлось немало - около двух сотен.
Фото: Пресс-служба Законодательного собрания ЯНАО Фото: Пресс-служба Законодательного собрания ЯНАО
Фото: Пресс-служба Законодательного собрания ЯНАО

В интернет-аудитории собрались учащиеся из крупнейших городов региона: Нового Уренгоя, Ноябрьска, Салехарда, Надыма, Приуральского и Ямальского районов, а также из Санкт-Петербурга. Разговор шел о волнующих молодых людей вопросах в сфере образования, в частности, о практикуемых в автономном округе инструментах господдержки представителей КМНС, обучающихся в вузах и ссузах, аспирантов и краснодипломников, о социальных стипендиях, трудоустройстве выпускников, общежитиях и организации досуга.

Фото: Пресс-служба Законодательного собрания ЯНАО
Перспективы развития Ямала связывают с молодежью

Эдуард Яунгад акцентировал внимание на том, что предприятия и организации арктического края ждут выпускников. Сотрудники центра занятости населения поспособствуют приему на работу, прохождению стажировки, организуют собеседование. На трудоустройство и карьерное продвижение молодых специалистов нацелен стартовавший в нынешнем году проект "Ориентир: Ямал". "Хорошо, что сейчас власти обращают внимание на вопросы целевого обучения, выделяют квоты", - такой комментарий оставил в ходе общения Илья Сэротэтто из Надыма.

- Нередко студенты просят разъяснить, уточнить, на какие меры поддержки они могут рассчитывать во время обучения, просят помощи в решении каких-то проблем. Прямой эфир в соцсети позволяет не только ответить на вопросы пользователей, но и получить обратную связь. Это своеобразный мониторинг запросов молодежи, позволяющий формировать законодательную повестку в конкретном направлении, - говорит депутат.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО Законодательное собрание Ямало-Ненецкого автономного округа

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