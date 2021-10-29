Куда с 1 ноября не пустят курганцев без справки или QR-кода

В Курганской области ввели новые ограничения для посещения общественных мест.

Как говорится в решении областного оперативного штаба, с 1 ноября все граждане старше 18 лет могут ходить в организации, оказывающие услуги, только по документу, удостоверяющему личность. Кроме того, нужно предъявить одну из справок в электронном или бумажном виде, подтверждающих, что посетитель не болеет и не может заразить окружающих.

Так, на входе в помещение необходимо показать QR-код, подтверждающий, что человек полностью прошел вакцинацию, либо медсправку о перенесенном не ранее 6 месяцев назад заболевании коронавирусом или же сертификат из личного кабинета портала Госуслуг. Действует также справка о получении второго компонента прививки или однокомпонентной вакцины, либо их сертификаты, в том числе из личного кабинета портала Госуслуг. Беспрепятственно можно пройти с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не ранее 72 часов назад.

Без этих документов не пропустят в ремонтные мастерские, салоны красоты, парикмахерские, косметические, СПА-салоны, массажные, солярии, бани, сауны, прачечные, химчистки, а также торговые и торгово-развлекательные центры, учреждения культуры и спорта, гостиницы, заведения общепита (за исключением кафе и столовых на автобусных, железнодорожных вокзалах, в аэропорту, на заправках, предприятиях, а также организаций доставки заказов и обслуживания навынос).

Напомним, ранее такие меры распространялись только на посещение концертов и театров.