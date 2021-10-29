На Ямале запретили культурно-массовые мероприятия в нерабочие дни

Учреждения культуры Ямала временно изменят режим работы: в нерабочие дни - с 30 октября по 7 ноября - будут закрыты организации и учреждения сферы культуры.

Как пояснил директор департамента культуры Евгений Колтунов, на этот отрезок времени полностью запрещены массовые мероприятия, в том числе - в клубах. Если проводить эти дни дома не хочется, можно в индивидуальном порядке сходить в музей, библиотеку или в кино: в эти места пустят при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию против COVID-19.

"Что касается детских школ искусств, то они временно уходят на каникулы". - подчеркнул Колтунов.

Часть концертов пришлось перенести (в частности, межрегиональный конкурс эстрадного творчества "Полярная звезда" - на январь). Но некоторые мероприятия проведут в онлайн-формате. Например, "Ночь искусств": в паблике Национальной библиотеки Ямала в соцсети "ВКонтакте" пройдет творческая встреча с московским автором комиксов Евгением Федотовым и лекция-презентация фотографа Веры Пацевой. Комплекс городской усадьбы покажет мастер-класс по изготовлению домашнего театра теней.

Четвертого ноября все учреждения культуры будут закрыты для посетителей.