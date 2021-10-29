На Урале апробируют новый препарат для лечения коронавируса

В Челябинской области ожидают первую поставку нового препарата для лечения коронавируса, изготовленного на основе донорской плазмы переболевших. Об этом в пятницу на своей странице в Facebook сообщила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.

Как пояснила чиновница, переливание плазмы переболевших СОVID-19 пациентов используется с начала пандемии. Оно показано для среднетяжелых и тяжелых случаев заболевания. Однако в последних рекомендациях Минздрава РФ по лечению COVID-19 появился новый препарат - антиковидный иммуноглобулин. К его производству приступило московское научно-производственное объединение.

- Мы уже направили туда 117 литров плазмы для производства нового лекарственного препарата, который с нетерпением ждем в нашем регионе, - сообщила Гехт.

Всего с начала пандемии на Южном Урале заготовлено 2 842 тонны антиковидной плазмы. Более одной тонны сейчас находится на карантине. После чего, плазма поступит на госпитальные базы.

Заготовка донорской плазмы продолжается во всех структурных подразделениях Областной станции переливания крови.