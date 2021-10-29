Невролог рассказал о главных причинах инсульта

Во всем мире и в России инсульт, несмотря на развитие здравоохранения, по сей день остается главной причина смертности и инвалидности. При инсульте происходит либо перекрытие сосуда тромбом, либо разрыв сосуда и поступление крови в мозг. В любом случае, промедление невероятно опасно.

"Надо срочно вызывать "скорую", инсульт сам по себе не пройдет, не существует методов лечения на дому, - говорит главный внештатный специалист-невролог свердловского минздрава, завотделением Андрей Алашеев. - Обязательно нужно запомнить время, когда появились симптомы (это поможет подобрать препараты и методы лечения), собрать информацию о болезнях, которые есть у пациента".

Причин для возникновения инсульта множество, есть и такие, повлиять на которые человек не в силах. Но в некоторых случаях с помощью профилактики есть шансы уменьшить риски. Итак, среди самых часто встречающихся причин из числа тех, что связаны с образом жизни, это курение, прежде всего, а также избыточный вес, низкая подвижность, погрешности в питании. Среди приобретенных рисков - лидируют сахарный диабет, нарушение ритма сердца и так далее.

"Все это накапливается и рано или поздно может вызвать инсульт. Единственный способ избежать болезни - здоровый образ жизни, прием по показаниям врача препаратов, которые снижают вероятность сосудистой катастрофы (инсульта и инфаркта миокарда)", - отметил доктор Алашеев.

Конечно, свою роль в возникновении инсульта играет и наследственность. Если в семье у кого-то был такой недуг, то у родственников на 30 процентов выше вероятность заболевания, чем у тех семей, где никто раньше им не страдал.

Так же неизменяемым фактором является возраст.

"В Свердловской области инсульт случается у 20 тысяч пациентов в год. При этом чаще всего - ишемический, с образованием тромба: на него приходится 80 процентов от всех инсультов. В таких случаях как можно быстрее нужно попасть к врачу и начать растворять тромб, чтобы восстановить кровообращение мозга", - напомнил невролог. Он добавил также, что каждый четвертый случай в медицинской практике - это повторный инсульт. Пациентам, которые уже проходили через такое, нужно следить за здоровьем, посещать специалиста регулярно.

"Первые 4,5 часа - так называемое терапевтическое окно, когда лечение наиболее эффективно. А люди часто откладывают визит к врачу, даже когда уже нарушается слух или зрение с одной стороны, координация движений - то есть присутствуют признаки инсульта", - говорит Андрей Алашеев

Большинству пациентов с инсультом далеко за 50 лет. Но, по данным эксперта,за последние годы у людей стали быстрее накапливаются проблемы со здоровьем, такие, которые раньше случались только к пожилому возрасту. Случаются инсульты и 18-20 лет - но это единичные случаи, чаще связанные с генетическими проблемами. Бывают инсульт и у детей - в области за 10 лет было 300 таких случаев (но опять же, это врожденные аномалии).

Что касается связи между коронавирусом и инсультом, то нередки случаи, когда инсульт это первый признак инфекции. Ну а то, что COVID-19 повышает риск образования тромбов, сегодня уже доказанный факт.