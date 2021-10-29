Психологи: Как помочь ребенку справиться со стрессом на дистанте

Как отмечают специалисты, больше проблем возникает не тогда, когда всех школьников или отдельные классы отправляют на удаленку на определенный срок. С такой ситуацией наоборот справляются довольно просто, особенно те дети, у кого были конфликты с однокашниками или преподавателями. Больший дискомфорт приносит ситуация, когда дети не понимают, как они будут учиться дальше. С обращениями по поводу тревожности на этой почве стали чаще сталкиваться с конца 2020 года. Это связано с тем, что подростки сами по себе тяжело переносят ситуацию неопределенности.

Почему дети так реагируют и как им можно помочь, рассказали заместитель главного врача Свердловской областной клинической психиатрической больницы, главный детский внештатный психиатр регионального минздрава Анна Малахова и руководитель Областного центра психологической поддержки детей и подростков Кирилл Бахарев.

Дело в том, что в 12-13 лет начинается аффективный этап формирования психики, это нормальный период, через который проходят все. У ребенка наступает осознание, что он чувствует, кто он, он начинает понимать свое место в жизни. Но когда происходит экстренное вмешательство, адаптационные механизмы, которые менее развиты у подростков, дают сбой. Как итог, ухудшение состояния - изменение настроения.

Накладывается и другая особенность - информационно нагруженная жизнь, быстрый темп. Когда наступает удаленка, ребенок, привыкший к выраженному регламенту жизни, попадает в вакуум, где он сам должен организовать свое время, заставить себя сесть за учебу. И для многих это проблема - раньше их организовывали взрослые. Информационная нагрузка снижается, школьная программа уменьшается, и подросток не знает, куда себя деть. Он возвращается к самому себе, погружается в себя, а понять, что происходит с самим собой, тяжело и сложно. У ребенка изменились условия существования. и переживать по этому поводу нормально.

- В такой момент важно разговаривать. Существует великолепная традиция после рабочего дня или в обед, когда ребенок приходит из школы, разговаривать с ним, спрашивать, как прошел день, рассказывать о своих делах. При таком общении у каждого есть возможность делиться чувствами, рассказывать, что он сегодня узнал, подумал, что разозлило его. Важно, чтобы существовал диалог. Стороны должны делиться собственным наполнением. Такие разговоры - очень ресурсные и поддерживающие для ребенка и родителя. Тогда не возникает проблем, что отпрыск что-то утаивает, наоборот, он скорее придет и все расскажет, - сказал Кирилл Бахарев.

Он отметил, что можно предложить ребенку свою помощь в формировании структуры дня. Это важно, потому что во время удаленки это стало проблемой и для многих взрослых. В таком распорядке дня важно, чтобы школьник успевал учиться, отдыхать и делать важные для него вещи.

- Мы взрослые, у нас больше опыта, мы хитрее и мудрее. Рассказ родителя о его дне дает выстроить диалог. Помимо беседы важно и похвалить ребенка. Это можно по-разному сделать. Не просто за то, что он получил пятерку. А поинтересоваться - как он в такой непростой ситуации справляется, как ему удалось организовать свое время. Важно показать ему, что он удачно вышел из этой ситуации, даже если ему поставили тройку - пусть расскажет, что у него не получилось. При формировании структуры дня надо искать выход вместе с ребенком, уточнять, сколько ему потребуется времени на отдых, чем бы он хотел заниматься в свободные часы, рассуждать вместе с ним, перестраивать, если нужно, - рассказала Анна Малахова.

По словам экспертов, психические недугов у детей на протяжении пяти лет были примерно на одном и том же уровне. Но в 2020 году они отметили увеличение первичной заболеваемости, то есть, впервые выявленных расстройств и в детском и в подростковом возрасте. Выраженный рост показали аффективные расстройства (расстройства настроения) и нарушения поведения у детей (депрессивные, тревожные расстройства), соматофорные (сопровождаются соматическими жалобами) и невротические расстройства. Однако такие показатели связывают больше не с пандемией и дистантом, а с увеличением взаимодействия между врачами, активной диспансеризацией с участием психиатров, работой центра психологической поддержки а также закрытием во время самоизоляции учреждений, где проводили занятия с детьми с особенностями развития.